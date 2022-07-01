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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى لمكتب العمل 2022 ٬ إجازة عيد الأضحى ، مكتب العمل 2022 ، حيث تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تعميما بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك سنويا لمختلف القطاعات العاملة في المملكة العربية السعودية

إجازة العيد لمكتب العمل

يحق لكل عامل في المملكة العربية السعودية إجازة بأجر كامل في أيام العطل والمناسبات التي تحددها لوائح نظام العمل السعودي. تحدد الإجازات والعطلات للعاملين في مكتب العمل على النحو التالي:

إجازة عيد الفطر: مدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان حسب تقويم أم القرى.

عطلة عيد الأضحى: مدة أربعة أيام ، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

إجازة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية: اليوم الأول من برج الميزان حسب تقويم أم القرى ، وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية ، يلتزم العامل بالتعويض عنها في اليوم السابق له أو بعده. .

إجازة عيد الأضحى 2022

تختلف عطلة عيد الأضحى المبارك من قطاع إلى آخر في المملكة العربية السعودية ، على النحو التالي:

إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الحكومي

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 4 يوليو 2022 م الموافق لليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1443 ، بشرط انتهاء الإجازة. يوم الأربعاء 13 ذو الحجة 1443 الموافق 12 يوليو 2022.

عيد الأضحى 1443 للبنوك

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 للعاملين في مختلف البنوك في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 م ، الموافق لليوم السابع من شهر ذي الحجة 1443 ، وتنتهي العطلة يوم الأربعاء ، 13 يوليو 1443 الموافق 12 يوليو 2022.

إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الخاص

تبدأ إجازة عيد الأضحى 2022 للموظفين العاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 8 يوليو 2022 م الموافق لليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443 ، بشرط انتهاء الإجازة. يوم الأربعاء 13 ذو الحجة 1443 الموافق 12 يوليو 2022.

إجازة عيد الأضحى مكتب عمل

يعلن مكتب العمل السعودي سنوياً عن تفاصيل إجازات العيد التي تعتبر من الإجازات المستحقة للموظفين العاملين في المملكة العربية السعودية. يمنح العمال إجازة لموسم الحج أو عيد الفطر. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ عادةً من يوم الوقوف بعرفات وتنتهي بنهاية أيام التشريق ، حيث يستحق العامل إجازة. عيد الفطر ومدته أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 رمضان حسب تقويم أم القرى.