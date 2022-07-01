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عمر شويل - جدة كيفية استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي ٬ كيف أستفسر عن حسابي للضمان الاجتماعي 2022 عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين المستفيدين من مخرجات نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور. الاستعلام عن بيانات حسابات المستفيدين من النظام وطريقة الحصول على رقم الضمان الاجتماعي للمستفيد من مخرجات الضمان الاجتماعي 2022.

الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي المطور حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 نوفمبر من عام 2021 م ، واعتمدت الجهات المسؤولة عن تطبيق النظام آلية جديدة في توزيع مخرجات الضمان الاجتماعي. لضمان وصول هذه المخرجات إلى أكثر الفئات استحقاقا من مواطني المملكة من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ، وتنوعت مخرجات الضمان الاجتماعي المتطور ما بين الدعم المالي المباشر المقدم للأسر السعودية ، وبرامج التأهيل والتدريب التي تستهدف المواطنين القادرين على ذلك. العمل على تحويلهم إلى أشخاص منتجين ، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على حالتهم المالية ونمو المجتمع السعودي وازدهاره.

استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتمكين مواطني المملكة المستفيدين من مخرجات الضمان الاجتماعي المطورة ، للاستعلام عن حساباتهم في الضمان الاجتماعي 2022 باستخدام رقم التعريف الشخصي الخاص بهم ، واستخدام الضمان الاجتماعي الخاص بهم. الرقم إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لموقع الوزارة. كما مكنهم من التواصل مع الوزارة في حالة الاستفسار عن حساب الضمان الاجتماعي عبر خدمة العملاء رقم 19911.

كيفية استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي

يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية المستفيدين من الدعم المقدم من نظام الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن حساباتهم في الضمان الاجتماعي 2022 باتباع الخطوات التالية: