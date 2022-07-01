ميعاد إجارة السوق السعودي لعيد الأضحى 2022 – 1443 ٬ موعد إجازة السوق السعودي لعيد الأضحى 2022-1443 ، حيث سيتم تعليق جميع أنشطة تداول وإدراج الأوراق المالية في سوق الأسهم السعودي الرئيسي “تداول” طوال فترة إجازة عيد الأضحى حتى عودة الدورات مرة أخرى. موعد إجازة السوق السعودي لعيد الأضحى 2022-1443 حيث سيتم تحديد تاريخ بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى في سوق تداول السعودي.

السوق السعودي تداول

سوق تداول السعودي هو السوق الرئيسي لتداول الأسهم في المملكة العربية السعودية. تقدر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في تداول بنحو (10) تريليون ريال سعودي (ما يعادل 2.65 تريليون دولار أمريكي) ، ويعد السوق السعودي أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في عام 2019 احتلت المرتبة التاسعة بين (67) عضوًا في الاتحاد العالمي للبورصات كأكبر سوق للأوراق المالية في العالم ، وبحلول مارس من عام 2021 م تحولت السوق المالية السعودية تداول إلى شركة قابضة تسمى تداول السعودية. تتولى المجموعة والمجموعة حاليًا مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين في السوق لأنها الكيان الوحيد المرخص له بذلك ، بالإضافة إلى دورها في خلق بيئة استثمارية جذابة ومتنوعة.

ميعاد إجارة السوق السعودي لعيد الأضحى

تبدأ إجازة السوق السعودي لعيد الأضحى 2022-1443 يوم الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022 م ، بحسب بيان صادر عن مجموعة تداول السعودية داخل المملكة القابضة ، التي أعلنت أن جميع أنشطة التداول والإدراج. سيتم تعليق الأوراق المالية في السوق المالية. المواطن السعودي الرئيسي خلال إجازة عيد الأضحى 1443-2022 ، بهدف إتاحة الفرصة للعاملين في السوق السعودي لقضاء الإجازة مع أسرهم بعد أيام طويلة من العمل في سوق تداول.

مدة إجارة السوق السعودي

فترة إجازة السوق السعودي لعيد الأضحى المبارك 2022-1443 (7) أيام تبدأ من يوم الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022 م وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ذو الحجة الموافق 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م ، هو تاريخ انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية وفروعها ومكاتب التحويل التابعة لها وكافة هيئات ودوائر القطاعين العام والخاص في الدولة. المملكة العربية السعودية.