كم مبلغ الدعم السكني السعودي وشروط الحصول عليه

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عمر شويل - جدة كم مبلغ الدعم السكني السعودي ، تعمل المملكة العربية السعودية على توفير أفضل الخدمات للمواطنين المقيمين بها ويعد الدعم السكني من الخدمات المميزة داخل السعودية حيث أنها تخص الأسر محدودة الدخل والتي لا سكن لها، ويعد هذا المبلغ مناسب لتحسين الظروف المعيشية ويتحدد وفقا لبعض الشروط، كما تختلف نسبة مبلغ الدعم السكني على حسب الراتب الشهري، وفي هذا المقال سوف نوضح المبلغ وشروط الحصول عليه.

كم مبلغ الدعم السكني السعودي

تحتاج بعض الأسر إلى دعم سكني وهذا ما توفره لهم المملكة السعودية لضمان حياة أفضل ويتم تحديد مبلغ الدعم السكني على حسب الراتب الشهري فنجد الأشخاص الذين يزيد دخلهم عن 14 ألف ريال سعودي وحتى 15 ألف ريال يحصلون على 95% من قيمة الدعم بينما من يقل راتبهم عن 14 ألف ريال يحصلون على 100% من قيمة الدعم، أما من يزيد دخلهم عن 16 ألف ريال فيحصلون على 90% من قيمة الدعم بشرط أن يكون عدد أفراد الأسرة 3 أفراد فقط.

شروط الحصول على مبلغ الدعم السكني السعودي

يلزم توافر بعض الشروط للحصول على مبلغ الدعم السكني السعودي بعد توافر المستندات المطلوبة إذ يلزم تحضير السجل المجني للعائلة ومفردات المرتب مع أوراق الإسكان واثبات الحالة الاجتماعية، وتتمثل شروط الحصول على الدعم فيما يلي:

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية مقيم بالمملكة السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم 25 عاما أو أكثر.

لا يسمح بالحصول على مبلغ الدعم لمن لديه وحدة سكنية في أخر خمس سنوات.

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه أصول مالية ولم يحصل على دعم سكني من قبل.

كيفية التسجيل للحصول على مبلغ الدعم السكني السعودي

يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية التسجيل للحصول على مبلغ الدعم السكني، إذ حددت وزارة الإسكان بعض الخطوات بالاتفاق مع صندوق الإسكان العقاري، وتتمثل خطوات التسجيل فيما يلي: