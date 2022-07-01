نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار شهاده السعوده الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد ومعرفه شروط وخطوات تنفيذ الخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصدار شهاده السعوده الكترونيا من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزاره المواد. والتي تسال عنها الكثير من المستفيدين في الآونة الأخيرة. لذلك أعلنت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الخدمه عبر صفحتها الرسمية. علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان حديثا عن اهم الخدمات الإلكترونية الحديثة والتي تعتبر اكثر استخدام من قبل المستفيدين في المملكة. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية خدمه تمديد تأشيرة الزياره العائلية الكترونيا بالخطوات عبر موقع ابشر ومعرفه رسوم وشروط الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن اثبات كيديه بلاغات التغيب عبر وزاره الموارد البشرية ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول علي الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا وتنفيذها عبر الموقع الرسمي للوزارة بالخطوات الصحيحة.

اصدار شهاده السعوده الكترونيا

أعلنت وزاره الموارد عن الخدمه والتي تمكن المستفيدين من اصدار شهاده السعوده من اجل إيضاح مدي تحقيق المنشأة لنسب التوطين المطلوبة وذلك وفقا لبرنامج طاقات. كما أشارت الوزارة أيضا انه عند عمد التجاوب في خدمه اصدار شهاده السعوده الكترونيا حسب المدة المحددة لها يتم المتابعة والتصعيد من خلال صفحه العميل.

شروط اصدار شهادة سعوده

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط والضوابط المتعلقة بالخدمة والتي يجب التحقق منها. والتي نوضحها من خلال الأتي :

يجب أن تكون المنشأة تم تسجيلها في العنوان الوطني للبريد السعودي.

أن يكون اشتراك المنشأة في البريد ساري لكل من فرع المنشأة.

يجب أن تكون المنشأة قد حققت لنسب التوطين وفقا لبرنامج طاقات.

خطوات اصدار شهاده السعوده

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه اصدار شهاده السعوده الكترونيا من خلال موقع الوزارة الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :