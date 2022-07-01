نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مميزات عرض التمويل الشخصي من بنك الراجحي في المقال التالي

بنك الراجحي السعودي يعتبر من أقدم البنوك السعودية، بنك الراجحي يقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للتمويل للسعوديين المستفيدين، والمقيمين الوافدين، حيث أن بنك الراجحي يقوم بتوضيح كافة العروض والخدمات التمويلية داخل بنك الراجحي، ولذلك الراجحي يقدم الخدمات التمويلية المتميزة المقدمة للعملاء المستفيدين، وبناءا على ذلك أن هذه التمويلات والخدمات على حسب رغبة الفرد للتمويل، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بعرض المزايا المختلفة لعرض التمويل الشخصي من بنك الراجحي . مزايا عرض التمويل الشخصي الراجحي : يستطيع العملاء الحصول على تمويل وطني بأطول فترة استحقاق قد تصل إلى 60 شهراً، أما بالنسبة للموطنين المقيمين تصل إلى 36 شهراً . التمويل الوطني يكون بتمييز أقل معدل النسبة المئوية السنوية ابتداء من 2.41% . إنجاز سريع للغاية لكافة الإجراءات الهامة لطلب التمويل الوطني للعملاء . يمكن الاستفادة من منتجات بنك الراجحي التمويلية. بنك الراجحي يقوم بتقديم خدمات تمويلية للمتقاعدين. يمكن على المستفيدين التقديم على طلب التمويل والقيام بتنفيذه عن طريق التطبيق المباشر. بنك الراجحي السعودي يقدم الخدمات التمويلية لغير السعوديين المقيمين بالمملكة. بنك الراجحي يوفر ميزة السداد المبكر بناءا على طلب العميل. يقوم بتقديم التمويلات والقروض بدون وجود كفيل علي الإطلاق. يصل مبلغ التمويل إلى 2.5 مليون ريال سعودي. في حالة العجز أو الوفاة، سوف يتم الإعفاء عن المديونية تماماً. شروط الحصول على الخدمات التمويلية : يجب على المتقدم أن لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً. أما بالنسبة للمقيمين لا يقل عمرهم عن 23 سنة، ولا يزيد عن 55 عاماً. يجب على المستفيد أن يكون لديه سجل ائتماني جيد. يجب على المستفيد أن لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي. يجب أن تكون جهة العمل التي يعمل بها العميل من ضمن الجهات المعتمدة من بنك الراجحي السعودي. مميزات إعادة التمويل من الراجحي : يمكن على المستفيد الحصول على فترة استحقاق التمويل الوطني تبلغ حوالي 60 شهراً. أما بالنسبة للمقيمين يبلغ حوالي 36 شهراً. النسبة السنوية للتمويل الشخصي 3.40%. يمكن الحصول على طلب التمويل بسرعة فائقة. يمكن الاستفادة من منتجات التمويل من خلال بنك الراجحي. بنك الراجحي يقوم بتمويل للعملاء المتقاعدين. يجب على المستفيد أن يكون لديه جميع الالتزامات في عقد تمويلي واحد. في حالة التمويل لا يحتاج للعميل وجود كفيل. التمويل الشخصي بلغ حوالي 2.5 مليون ريال سعودي. تسقط جميع المديونية عن العملاء في حالة العجز أو الوفاة. سوف يكون السداد المبكر للتمويل الشخصي في أى وقت ممكن. عمر شويل - جدة أهم مميزات عرض التمويل الشخصي من بنك الراجحي - ثقفني

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