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عمر شويل - جدة متى تغلق البنوك قبل العيد الأضحى 2022 ٬ متى تغلق البنوك قبل عيد الأضحى 1443-2022؟ حيث حدد البنك المركزي للمملكة العربية السعودية عطلة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمؤسسات المالية في المملكة ، بينما تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عطلة العيد لبقية المؤسسات الحكومية والخاصة وهذا ما سوف نتعرف علية من خلال موقع ثقفني.

إجازة عيد الأضحى

يُمنح العاملون في المملكة العربية السعودية إجازة عيد الأضحى المبارك ، والتي تعتبر من الإجازات الرسمية التي تستحقها جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية ، بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة هي إحدى الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي يتقاضى فيها الموظف أجره كاملاً دون أي استقطاعات ، وفي حال حدوث مخالفة يخضع صاحب العمل للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

متى تغلق البنوك قبل العيد الأضحى

آخر يوم عمل للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية قبل عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 الموافق 5 يوليو 2022 ، بحسب البنك المركزي السعودي الذي يحدد عطلة البنوك ، وكذلك يحدد البنوك التي ستستمر في العمل خلال الإجازات والمناسبات والعطلات الرسمية.

عودة البنوك بعد عيد الأضحى

تعود ساعات العمل الرسمية بعد انتهاء أيام الإجازة الممنوحة لموظفي الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والبنوك في المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى العمل يوم الخميس الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ الموافق تاريخ ١٥ ذو الحجة.

إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

تبدأ إجازة عيد الأضحى 1443-2022 للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 4 يوليو 2022 م الموافق اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1443 هـ ، و ينتهي يوم الأربعاء الموافق 13 ذو الحجة الموافق 12 يوليو تموز.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

تبدأ إجازة عيد الأضحى 2022 للموظفين العاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 8 يوليو 2022 م الموافق لليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443 ، بشرط انتهاء الإجازة. يوم الأربعاء 13 ذو الحجة 1443 الموافق 12 يوليو 2022.

في ختام هذا المقال تعرفنا متى ستغلق البنوك قبل عيد الأضحى 2022-1443 في المملكة العربية السعودية ، وسنعرف أيضًا متى ستعود البنوك إلى العمل