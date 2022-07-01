نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تمويل شخصي سريع في 15 دقيقة عبر منصة سلفة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل منصة سلفة الإلكترونية في صدد تقديم خدمات تمويل شخصي سريع وفوري، والذي لا يحتاج إلى شروط معقدة، حيث تعد المنصة من المنصات الرقمية التي تقدم خدمات تمويلية ميسرة في داخل المملكة العربية السعودية، وتخدم المنصة شريحة كبيرة من شرائح المجتمع السعودي بما فيهم من شرائح أصحاب المشروعات الصغيرة التي تعمل المنصة المذكورة على خدمتهم بشكل كبير، وتقديم المبالغ النقدية التي يحتاج إليها الكثير منهم.

منصة سلفة الإلكترونية

تهدف منصة سلفة الإلكترونية إلى عدد من الأهداف التي تصب في مصلحة العميل، ولعل من أهم هذه الأهداف التي تقدمها المنصة هي خدمة أصحاب المشاريع الصغيرة، وما يحتاجون إليه من سلفة صغيرة حتى 5000 ريال، حيث تقدم المنصة لهؤلاء المبلغ الذي يساعد كل منهم على تنمية المشروع مع التخفيف من إجراءات الحصول على هذا المبلغ، والعمل على تخفيف شروط التسليف والقروض الشخصية التي تقدمها المنصة للعملاء.

منصة سلفة تسجيل الدخول

تحتاج عملية تسجيل الدخول إلى منصة سلفة الإلكترونية عدد من الخطوات

الدخول في الموقع الرسمي لمنصة سلفة من خلال الإنترنت.

ثم كتابة البيانات اللازمة للتسجيل في المنصة.

وإدخال المبلغ المراد اقتراضه.

مع كتابة مدة سداد القرض أو السلفة التي يرغب فيها العميل.

ثم الضغط على طلب سلفة وانتظار الموافقة والحصول على المال.

سلفة 5000

تعمل سلفة على توفير مبلغ 5000 ريال سعودي بناء على شروط مبسطة يكون من أهمها:

راتب العميل لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى أن يكون العميل كامل الأهلية.

ولا يقل في العمر عن 23 عاما مع عدم تجاوز سن الستون عاما.

فضلا عن الشرط الرئيسي للمنصة في تقديم القرض والمتمثل في كون المقترض يحمل الجنسية السعودية.

ويقيم إقامة كاملة في داخل حدود المملكة.

وتعمل المنصة على الموافقة على الطلب في حالة توافر الشروط.

رقم سلفة المجاني

يمكن للعميل الاتصال بالمنصة عن طريق عدد من الطرق من أهمها الرقم المجاني للمنصة الذي يمكن الاتصال به في أي وقت والمتمثل في الخط الساخن (8001111907)، مع إمكانية التواصل الإلكتروني مع المنصة عبر الموقع الرسمي لها، والدخول إلى خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني للمنصة.