نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا خلال دقائق في المقال التالي
تجديد الهوية الوطنية، تزايدت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن شروط تجديد الهوية الوطنية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وجاءت معدلات البحث بعد أن أقرت مصلحة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن للمواطنين تجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.
تجديد الهوية الوطنية
أطلقت منصة أبشر إمكانية تجديد الهوية الوطنية من خلالها لتوفير الوقت والجهد والعناء التي يشعر به المواطنين عند تجديد الهويات الخاصة بهم، وسنتعرف علي خطوات تجديد الهوية الوطنية بالتفصيل:
- لابد من الدخول إلي بوابة أبشر الإلكترونية.
- ثم يتم الضغط علي الخدمات الإلكترونية للأفراد.
- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلي المنصة من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالشخص.
- بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول، ثم يتم الضغط على خدماتي.
- وبعد ذلك يتم اختيار الأحوال المدنية من الصفحة التي تم تحميلها لديك.
- ثم يتم الضغط على تجديد الهوية الوطنية، ثم يجب علي الشخص قراءة جميع الشروط والأحكام التي يعرضها الموقع والموافقة عليها.
- يطلب الموقع مجموعة من البيانات التي تخص الشخص يجب كتابتها جميعها بطريقة صحيحة، ثم يتم الضغط على تقديم الطلب.
- يتم الضغط على أيقونة العنوان الوطني حتى يتم سداد رسوم توصيل الهوية الخاصة بالشخص للمنزل من خلال البريد.
ما هي شروط تجديد الهوية الوطنية
فرضت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط الهامة التي يجب التعرف عليها حتى تتمكن من تجديد الهوية الخاصة بك من خلال منصة أبشر وهي:
- يجب أن يكون المدة المتبقية على تجديد الهوية الوطنية الخاصة بك لا تقل عن 180 يوم.
- يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عام وليس اقفل من ذلك.
- يجب أن يكون الشخص ليس لدية أي مخالفات أو غرامات في الأحوال المدنية حتى يتمكن من التجديد بدون عواقب.
- بعد ذلك يتم ملئ نموذج طلب تجديد الهوية الوطنية الخاصة بالشخص.
- بعد ذلك يتم تسجيل العنوان الخاص بالشخص ويجب أن يكون من ضمن الأماكن التي يغطيها البريد هناك.
- ثم يتم إرسال صورة شخصية 6*4 للشخص وإرفاق أيضاً شهادة المياه الخاصة بالشخص أصل وصورة.
- ثم يتم تقديم صورة القيد العائلي إذا كان الشخص متزوج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا خلال دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.