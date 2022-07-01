خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا خلال دقائق

تجديد الهوية الوطنية، تزايدت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن شروط تجديد الهوية الوطنية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وجاءت معدلات البحث بعد أن أقرت مصلحة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن للمواطنين تجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

تجديد الهوية الوطنية

أطلقت منصة أبشر إمكانية تجديد الهوية الوطنية من خلالها لتوفير الوقت والجهد والعناء التي يشعر به المواطنين عند تجديد الهويات الخاصة بهم، وسنتعرف علي خطوات تجديد الهوية الوطنية بالتفصيل:

لابد من الدخول إلي بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم يتم الضغط علي الخدمات الإلكترونية للأفراد.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلي المنصة من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالشخص.

بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول، ثم يتم الضغط على خدماتي.

وبعد ذلك يتم اختيار الأحوال المدنية من الصفحة التي تم تحميلها لديك.

ثم يتم الضغط على تجديد الهوية الوطنية، ثم يجب علي الشخص قراءة جميع الشروط والأحكام التي يعرضها الموقع والموافقة عليها.

يطلب الموقع مجموعة من البيانات التي تخص الشخص يجب كتابتها جميعها بطريقة صحيحة، ثم يتم الضغط على تقديم الطلب.

يتم الضغط على أيقونة العنوان الوطني حتى يتم سداد رسوم توصيل الهوية الخاصة بالشخص للمنزل من خلال البريد.

ما هي شروط تجديد الهوية الوطنية

فرضت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط الهامة التي يجب التعرف عليها حتى تتمكن من تجديد الهوية الخاصة بك من خلال منصة أبشر وهي: