الاشتراك في مسابقة حلم مع مصطفي اغا للحصول علي الجائز الكبري100.000$

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، أصبح الكثير من متابعي مسابقة الحلم يبحثون كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وشروط التسجيل وهي واحدة من أبرز المسابقات التي يتسابق إليها الملايين من كافة أنحاء الدول العربية المقدمة من شبكة قنوات MBC، نتعرف من خلال ما يلي عن الخطوات الصحيحة للاشتراك في المسابقة وشروط التسجيل.

كيفية الاشتراك في مسابقة حلم 2022

أعلنت شبكة قنوات أم بي سي عن كيفية الاشتراك في المسابقة وذلك من خلال الاتصال بالأرقام الموحدة الخاصة بالمسابقة وهيكما يلي:

يتم الاشتراك في مسابقة حلم من المملكة السعودية يمكن الاتصال على الرقم 650444.

يتم الاشتراك لجمهورية مصر التواصل من خلال الأرقام التالية 95450 أو 95458.

من دولة الإمارات المتحدة يمكن الاتصال على الرقم6070.

يتم الاشتراك علي مسابقة حلم من دولة الكويت على الرقم 4141.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

من الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان من قبل المذيع مصطفى الأغا منظم المسابقة من خلال بث مباشر على قناة MBC عن المسابقة والأرقام الخاصة بتسجيل الاشتراك وذلك لضمان شفافية المسابقة، حتى يتمكن الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم والدخول في السحب على الجائزة لابد من توافر مجموعة من الشروط وهيكما يلي:

على المتقدم أن يكون من أصل عربي. أن يكون المشترك قد بلغ السن القانوني ثمانية عشر عام. لا بد علي المتقدم أن تربطه أي صلة قرابة أو معرفة مع أحد العاملين بالمسابقة. لا بد من الاشتراك والتواصل من خلال الأرقام الخاصة بدولة المتسابق التي قد ذكرناها. كما يتعين على المتسابق إرسال رسالة نصية إلى الرقم التابع لبلدة تتضمن كلمة ” Dream “. يتم إرسال مجموعة من الأسئلة على الرقم الخاص بالمتسابق وعليه إرسال الأجوبة الصحيحة. على المتسابقين متابعة البرنامج من أجل الإعلان عن اسم المتسابق.

في حال توافرت جميع الشروط السابق ذكرها يمكن للمتسابق الدخول أل السحب على الجائزة الكبرى والفوز بمليون دولار أمريكي، أو الفوز ببيت الأحلام، حيث تُعد مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات في الوطن العربي فلن يتبقى سوى القليل للإعلان عن اسم الفائز في حلقة البرنامج.