تسجيل طالب جديد في نظام نور والأوراق المطلوبة

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور من اهم الأشياء التي يبحث عنها كافة الأفراد داخل المملكة من المواطنين وكذلك المقيمين وذلك بغرض تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 والاستفادة من الخدمات المتعددة التي يوفرها النظام، حيث يوفر النظام للمستخدم إمكانية التسجيل في المدارس الحكومية السعودية ، كما يمكن من خلال الموقع الرسمي للنظام معرفة الأوراق المطلوبة للتسجيل في المدارس الحكومية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تسجيل طالب جديد في نظام نور.

تسجيل طالب جديد في نظام نور

يُسمح لأصحاب الحسابات تسجيل طالب جديد في نظام نور بإتباع الآتي:

الولوج إلى نظام نور.

إدخال معلومات حساب ولي الأمر.

النقر على تسجيل الأبناء، ومن ثم إدخال معلومات الطالب المطلوبة والمتمثلة في هويته أو الإقامة الخاصة به.

تحديد درجة القرابة بين المستخدم والطالب المراد إضافته.

يتم طلب بيانات الطالب المراد تسجيله ومنها: جنسيته، جنسية والدة الطالب، إدخال رقم السجل، تاريخ ومصدر هوية الطالب، بالإضافة إلى بيانات الميلاد والاسم بكل من اللغة العربية والإنجليزية وعدد من المعلومات الأساسية الأخرى.

اختيار المدرسة المراد التقديم إليها، وكذلك الإدارة التعليمية.

إدخال بيانات مدرسة إضافية للتقدم إليها إذا لم يتم قبول الطالب بالمدرسة الأولي.

رفع الأوراق التي يتم طلبها.

بعد إتمام مراجعة الطلب يتم تأكيد المعلومات المدخلة والنقر على إرسال.

يحصل ولي الأمر على رقم للطلب المقدم.

كذلك يتم إرسال رابط للاستعلام عن الطلب عبر جوال ولي الأمر أو بريده.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الطلاب بنظام نور 1443

هناك بعض من الأوراق الرسمية الأساسية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم بالمملكة ويتوجب على الأفراد توفيرها وقت التسجيل وهي:

إحضار صورة ضوئية من السجل الخاص بالأسرة أو الإقامة.

توفير صورة من الشهادة الخاصة بالتحصينات الأساسية.

صورة من شهادة ميلاد الطفل المراد تسجيله.

صورة ضوئية من العقد الإيجاري لمسكن الأسرة، أو إحضار عقد ملكية الوحدة أو العقار.

تسجيل الدخول لولي الأمر في نظام نور

ليتسنى لولي الأمر استخدام الخدمات التي يوفرها النظام يتوجب عليه المرور بالآتي: