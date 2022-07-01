نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافر 24 × 7 تمويل شخصي سريع للمملكة بقيمة 100 ألف ريال بدون كفيل وحصريات عيد الأضحى تبدأ Quick Loan في المقال التالي
كيف يمكن لاستخدامنا تمويل شخصي سريع وفوري بدون كفيل افادتنا؟ اليك 5 أسباب
يتوافر للجميع قرض شخصي بدون كفيل لعدة أغراض مختلفة ولأي من احتياجاتك العائلية والشخصية. بالطبع لن تستطيع الاستفادة من أموال تمويل شخصي سريع في الأشياء غير القانونية. إليك الأسباب المنطقة للتفكير في التمويل الشخصي.
- سداد المديونية: اذا كنت ضمن الكثيرين الذين لديهم ديون كثيرة، حان الوقت لتجميعها في دين واحد فقط بسعر فائدة أقل.
- إصلاحات المسكن وتحديث الأثاث: أحد الاستخدامات التي نفضلها لطلب تمويل شخصي حيث تزيد الإصلاحات والتحديثات من قيمة العقار السوقية.
- ابتياع السيارات: قد ترغب في استبدال سيارتك القديمة التي أدت دورها طوال السنوات الماضية بأخرى حديثة موفرة للوقود وإمكانيات أحدث.
- الانتقال لمكان أخر: من الممكن أن تصادف ظروف انتقال لعمل أخر في مدينة أخرى براتب مجزي وتنقصك الأموال لإعداد حياتك الجديدة.
- تمويل الزواج: رغم أننا لا ننصح بهذا إلا أنه قد ترغمك ظروف الحياة على قبول هذه المخاطرة وبدء حياتك الجديدة بديون .
طريقة عمل القروض الشخصية وسبب حظيها بشعبية كبيرة
أكثر من 20 مليون سعودي لديهم تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب واحد، بمتوسط دين يبلغ 20 الف للعميل. ليس من الصعب معرفة السبب. في الأوقات الجيدة، يمكن استعمال التمويل الشخصي لتمويل أي نفقات بشكل أساسي. بما في ذلك إصلاحات المنزل ، أو بدء عمل تجاري ، أو حتى تكاليف الزفاف والجنازة “لا قدر الله”. في الأوقات الصعبة، يتم اللجوء إلى تمويل شخصي سريع لسداد ديون بطاقات الائتمان من قبل المواطنين الذين يمكنهم تحصيل هامش ربح أقل مما هو مفروض.
الطريق إلى تمويل شخصي يصل إلى 100,000 ريال بسرعة
لأن الكثير من السعوديين يرغبون في الشركات التمويلية التي تعمل على تحقيق أسرع سلفة للعميل للاستفادة سريعًا منها. ندعوك لمراجعة نفسك والخيارات المتاحة قبل أي شيء، ليس من المحبب اقتراض المال من أجل الاقتراض. الأهم أولًا، معرفة وضعك المالي لتعرف بوضوح هل القرض بدون كفيل هو خيارك الأمثل؟ راجع شروط تمويلك جيدًا قبل اتخاذ القرار.
- متاح للموظفين من القطاع الخاص والحكومي.
- يتحدد الراتب وفقًا لاختيار التمويل بدون تحويل الراتب إلى البنك من عدمه.
- تقديم حلول عصرية تليق بعام 2022.
- أحكام تحت رقابة الهيئة الشرعية ومبنية على أسس الشريعة الإسلامية.
- توفير المزيد من خيارات التمويل للأفراد خلال التقديم.
- متاح الطلب للتمويل الإضافي بشرط سجل ائتماني جيد.
- 3 أشهر مقضية للقطاع الوظيفي داخل المملكة.
- تسليم مبلغ تمويل بدون ضامن إلى مليون ونصف مع تسهيل الإجراءات.
- يقدم المنتج التمويلي أسباب مرنة للقبول بأقساط 60 شهر.
تجنبك تقديمك على تمويل شخصي سريع حينما يكون مضر
قد يكون التمويل الشخصي بدون الكفيل إحدى الطرق للتوفير أثناء حاجاتنا القصوى. ولكن، هناك بعض الحالات يُنصح فيها بالتجنب المطلق للاقتراض.
- لا تستطيع تحمل أقساطه: يجب أن تضع في ذهنك بالرغم من اغراءه الكبير، تغلب على هذه الفكرة تمامًا اذا لديك أي شك للتعثر لسداده.
- تريده ولا تحتاج إليه: اذا تطلب تمويل شخصي لإجازة أو شراء هاتف مرتفع الثمن أو شيء لا تحتاجه قريبًا، حاول تأجيله لحين توافر المال.
- وجود الخيارات الأفضل متاحة: عوضًا عن الانحياز إلى تمويل لشراء مسكن بسيط أو ترميم العقار الجأ إلى القرض المدعوم لو لم تكن متملكًا لعقار.
- اذا كانت السيارة هي سبب اختيارك قرض شخصي: يمكن حينئذ أن تنظر إلى خيار تمويل سيارة ولكن تحرى جيدًا عنها والجأ إلى استشاري.
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