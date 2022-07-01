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عمر شويل - جدة كيف اعرف اني مستحق في الإسكان بعد أن يتم الاشتراك في أي منتج من منتجات وزارة الإسكان السعودية الجديدة والتي تهدف إلى تحقيق العدل الاجتماعي بين المواطنين في جميع الأنحاء ممن لم يحصلون على الدعم السكني من قبل، فكما يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في الإسكان وفرت الوزارة إجابة كاملة لسؤال كيف اعرف اني مستحق اسكان في المملكة العربية السعودية عبر رابط استحقاق سكني برقم الهوية وسوف نوفر إجابة كيف اعرف اني مستحق في الإسكان.

كيف اعرف اني مستحق اسكان

من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إمكانية معرفة الاستحقاق، ويتمثل جواب كيف اعرف اني مستحق اسكان في التالي:

الدخول إلى منصة سكني السعودية.

ثم النقر على تبويب الخدمات من القائمة التي تظهر في الصفحة الرئيسية.

اختيار تبويب حالة الاستحقاق من سكني.

كتابة المعلومات المطلوبة ومنها تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد الانتهاء يمكن معرفة هل تم الموافقة على طلبك أم أنه يتعذر عليك الحصول على الدعم السكني في الوقت الحالي.

كيف اعرف اني مستحق في الإسكان لمستفيدي الضمان

أما عن مستفيدي الضمان الاجتماعي فيمكنهم الحصول على الإسكان التنموي وهو عبارة عن مبادرة دعم موجه إليهم بالتعاون بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأما ما يخص كيف اعرف اني مستحق في الإسكان فهي تتم من خلال زيارة رابط منصة الإسكان التنموي وللتعرف أيضًا على شروط الاستحقاق.

شروط استحقاق سكني

هناك مجموعة من الشروط التي سبق وتم طرحها ضمن اللائحة التنفيذية لمنصة سكني وتشتمل على شروط الاستحقاق للدعم ومنها ما يلي:

شرط الجنسية السعودية لكافة المتقدمين.

العمر بحد أدنى 25 سنة للذكور والإناث.

عدم الاستفادة من الدعم السكني في وقت سابق.

عدم وجود مسكن مناسب لأفراد الأسرة المتقدمة.

هذه هي الشروط العامة فهناك شروط أخرى تخص المنتجات السكنية يمكن معرفتها والاستعلام عن أسماء المقبولين في الإسكان أيضًا من خلال منصة سكني السعودية بعد تسجيل الدخول، كما يمكن التسجيل من خلال المنصة للحصول على وحدة سكنية مناسبة.