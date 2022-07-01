موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 1443 وبدء اجازات القطاع العام والخاص بالسعودية

موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 1443 ونهاية الدوام بالممكة العربية السعودية في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الغير ربحي وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،تم تحديده بعد معرفة رؤية هلال شهر ذي الحجة وفق ما أعلنته هيئة كبار العلماء بالسعودية أن يوم عرفة سيوافق بمشيئة الله يوم الجمعة القادم 8 يوليو 2022 9 ذي الحجة 1443هـ، وأن وأول أيام عيد الأضحى المبارك 1443 يوم السبت 9 يوليو 2022 الموافق 10 ذي الحجة 1443، وقد حرصت وزارة الموارد البشرية على مراعاة استعداد الموظفين بالسعودية لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2022 وفق لقانون العمل السعودي المعدل.

موعد اجازة عيد الاضحى المبارك ١٤٤٣القطاع العام والخاص وزارة الموارد البشرية

في نفس السياق السابق ووفق قانون العمل السعودي نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فان نهاية الدوام للموظفين بالقطاع الحكومي والعام والقطاع الخاص من حيث عدد أيام الإجازة والعودة للدوام مرة أخرى كالتالي:

أولًا نهاية الدوام شهر ذي الحجة 2022 القطاع الحكومي ستبدأ يوم السبت 10 ذي الحجة 1443 الموافق 9 يوليو 2022، ولمدة 10 أيام أي تنتهي بعد إجازة الأضحى المبارك يوم الإثنين 13 ذي الحجة 1443 الموافق12 يوليو 2022. كذلك ستبدأ إجازة القطاع الخاص بالمملكة يوم الجمعة 9 ذي الحجة 1443 الموافق 8 يوليو 2022 ولمدة 4 أيام أي تنتهي بعد عيد الأضحى المبارك، يوم الخميس الموافق يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 الموافق 12 يوليو 2022. في النهاية تبدأ إجازة عيد الأضحى بالقطاع العام ستبدأ يوم الإثنين الموافق 5 شهر ذي الحجة 1443 الموافق 4 يوليو 2022 على أن تنتهي يوم الإثنين 13 ذي الحجة 1443 الموافق12 يوليو 2022.

اجازة عيد الاضحى 1443 للعاملين بالبنوك في المملكة العربية السعودية

في الختام بالنسبة لإجازات البنوك في المملكة العربية السعودية كما أعلنتها من قبل وزارة الموارد البشرية من خلال صفحتها الرسمية على تويتر فبمشيئة الله سيستمر العمل فيها خلال شهر ذي الحجة 1443 حتى يوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1443 الموافق 6 يوليو 2022 وستظل تقدم خدماتها لكافة المواطنين السعوديين والقائمين على أراضي المملكة حتى آخر يوم دوام قبل إجازة عيد الاضحى المبارك 2022 وعن العودة للعمل ستكون مثلها مثل القطاع الخاص يوم الخميس الموافق يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 الموافق 12 يوليو 2022.