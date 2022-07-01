كيف اعرف اني مدعوم من الإسكان عبر منصة سكني

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عمر شويل - جدة كيف اعرف اني مدعوم من الإسكان في المملكة العربية السعودية عن طريق الوسائل الإلكترونية التي قدمتها وزارة الإسكان السعودية والتي يمكن من خلالها معرفة استحقاق سكني برقم الهوية الوطنية فقط بعد تسجيل الدخول، كما وفرت كيف اعرف أن الدعم السكني نزل بعد الحصول على الاستحقاق والتأكد من صرف الدعم السكني الشهري في السعودية للبرامج المتاحة، لذا سنجيب على كيف اعرف اني مدعوم من سكني.

كيف اعرف اني مدعوم من الإسكان

قدمت وزارة الإسكان العديد من البرامج السكنية ومشروعات متنوعة تلبي احتياجات المستفيدين بالمملكة، وذلك حتى يستطيع الجميع الحصول على مسكن يتناسب مع الأسرة أو الحالة المالية، وينحصر جواب كيف اعرف اني مدعوم من الإسكان في استخدام الآلية التالية:

الدخول إلى موقع سكني.

اختيار الخدمات من شريط الأدوات في الموقع.

اختيار حالة الاستحقاق.

على العميل كتابة كافة البيانات المطلوبة والتي تبدأ من تسجيل الدخول.

يتم التعرف في الحال على حالة الاستحقاق.

منتجات منصة سكني

قامت منصة سكني بتوفير عدد كبير من الفرص التي تؤهل العميل إلى الحصول على وحدة سكنية مناسبة وتحاكي ذوقه وتطلعاته، ومن أبرز المنتجات المتوفرة في الوقت الحالي:

مميزات منتج الوحدات الجاهزة من السوق

تقدم المنصة هذا المنتج بمميزات متنوعة من بينها الحصول على مسكن مناسب في العديد من المناطق الحيوية الموجودة بالمملكة كما تتحمل الوزارة ضريبة القيمة المضافة إذا كان هذا هو المسكن الأول للمواطن، ويمكن أيضًا طلب التمويل وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا ولا تحتاج إلى زيارة موقع الوزارة.

وحتى يتم القبول في هذا المنتج لا بد أن يثبت العميل أنه قادرًا على الشراء ويستحق الدعم، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الوحدة السكنية التي يرغب بالحصول عليها متوافقة مع جميع الضوابط والأحكام التي قامت بوضعها الجهات التمويلية في السعودية.

منتج التمويل الذاتي في السعودية

توفر الوزارة إمكانية الحصول على الأراضي المجانية بالإضافة إلى الحصول على تمويل البناء الذاتي من أجل بنائها، ويقدم هذا المنتج إلى المواطنين ممن تتوافر بهم شروط الدعم السكني كما توفر الحصول على التصاميم الهندسية عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة.