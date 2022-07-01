نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تبدا اجازة البنوك عيد الاضحى 1443 وكم مدتها لمختلف القطاعات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأ البحث من قبل الكثيرين عن متى تبدا اجازة البنوك عيد الاضحى لكي يتعرفون على آخر يوم دوام بالنسبة لهم لكي ينجزون المهام قبل العطلة، وهذه الإجازة مدفوعة الأجر لكافة موظفي المملكة سواء كانوا من ضمن القطاع العام أو الخاص وأيضًا البنوك ولكن باستثناء بعض الفروع التي تعمل خلال إجازة العيد نظرًا لتكدس المواطنين، واليوم سوف نوضح المزيد من التفاصيل.

متى تبدا اجازة البنوك عيد الاضحى

البنك المركزي السعودي هو المسؤول عن تحديد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة فروع البنوك على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث قام بتحديد العطلة الرسمية لهم بتاريخ 7 من شهر ذي الحجة الموافق بتاريخ الميلادي يوافق 6 يوليو لعام 2022 وسوف تستمر تلك الإجازة حتى نهاية دوام الأربعاء الموافق 14 ذي الحجة وخلال تلك العطلة سوف يتم إيقاف كافة المعاملات المصرفية والمالية داخل البنوك، ولكن هناك فروع ستستمر في عملها خلال العيد.

فروع البنوك العاملة خلال عطلة عيد الأضحى

البنك المركزي السعودي حدد إجازات البنوك لعيد الأضحى وموعد بدأها ونهايتها أيضًا، وجاءت تلك الفروع التي ستعمل خلال أيام عيد الأضحى على النحو التالي:

كافة البنوك التي تُقدم الخدمات لجميع الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة أيضًا.

فروع البنوك المتواجدة عند المنافذ الحدودية في المملكة السعودية.

البنوك المنتشرة في الأماكن المتكدسة بالسكان.

كم مدة اجازة عيد الاضحى في السعودية 2022

تختلف مدة الإجازة بالنسبة للقطاعات في المملكة سواء القطاع العام والخاص والبنوك أيضًا، وجاءت مدته على النحو التالي:

اجازة عيد الأضحى للقطاع العام والخاص

تختلف بداية الإجازة من قطاع لآخر حول المملكة وجاءت على النحو التالي: