حقيقة مضاعفة قيمة الرواتب الشهرية لتصبح راتبين بمناسبة عيد الأضحى بأمر ملكي؟ الموارد البشرية توضح

بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك انتشرت الكثير من الشائعات والأقاويل بخصوص وجود زيادة في المرتبات أو بخصوص أنه سوف يصرف راتبين فى الشهر الواحد قبل العيد الأضحى بأمر من خادم الحرمين الشريفين وأكدت الجهات المعنية أن مثل هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة وفي حالة وجود مثل ذلك الأمر سوف يتم إعلان ذلك من خلال جهات رسمية.

مضاعفة قيمة الرواتب الشهرية لتصبح راتبين بأمر ملكي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه سوف يتم صرف راتبين للفئات المستحقة قبل أيام عيد الأضحى المبارك، كما أكدت أن هذه القيمة المضاعفة من الراتب سوف تكون من حق الأشخاص فقط الذين من حقهم أخذ المكرمة الملكية وهذه الأخيرة تمنح فقط للأشخاص المسجلين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي السعودي، وأيضاً صرح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز آل سعود أن هذه المنحة المضافة سوف يتم صرفها لكافة المستحقين بقيمتها المضافة قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك.

شروط الحصول من المكرمة الملكية

هناك شروط لابد من توافرها من اجل الحصول علي المكرمة وهي تتلخص في الآتي:

يشترط المتقدم بطلب الحصول عليها أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون مقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون مصنف على أساسها كونه من الفئات محدودة الدخل أو الفئات المستحقة للمنحة.

ألا يزيد الراتب الشهري للشخص المتقدم عن ٣٠٠٠ ألف ريال سعودي في الشهر الواحد

قيامه بعملية التحقق من الآبيان.

معلومات عن المكرمة الملكية

نوع من المنح والدعم يقدم بواسطة صندوق الضمان الاجتماعي بأمر من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين للفئات المستحقة قبل الأعياد والمناسبات الإسلامية وذلك لكي تتمكن الفئات المستحقة من شراء ما تحتاج إليه قبل هذه المناسبات، ويتم صرف المكرمة الملكية قبل شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، وكذلك تتنوع قيمة المكرمة الملكية من فئة إلى أخرى فمثلا الشخص المستقل تصل إلى ١٤٠٠ ريال سعودي وذلك للشخص الذي لديه أسرة يعولها ١٢٠٠ ريال سعودي وهذه القيمة الأخيرة تزيد بمعدل ٧٠٠ ريال سعودي عن كل فرد اسره تابع له وأيضا وجود زيادة بمقدار ٢٠٠ ريال سعودي.