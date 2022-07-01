ماهي غرامة الحج بدون تصريح وعقوبة المخالفة في موسم الحج

ماهي غرامة الحج بدون تصريح قد شددت الوزارة على الالتزام بضوابط الحج وعدم مخالفه ذلك، حيث يجب وجد تصريح للحج حتى لا يتعرض الحاج الى عقوبة المخالفة فى موسم الحج، كما استعدت الحكومة والأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية لتوفير مختلف الطرق والإجراءات لتنظيم موسم الحج لهذا العام، ووضعت وزارة الداخلية لوائح وقوانين خاصة وجديدة لنظام المخالفات خلال موسم الحج لهذا العام دون الحصول على التصاريح اللازمة، وقد وضعت وزارة الحج والعمرة شروط للالتحاق بموسم الحج وفقا للاعتبارات عديدة، حيث يجب أن يكون الشخص محصن ضد فيروس كورونا، أي أنه أخذ اللقحات اللازمة للموافقة على طلب التصريح، ولا يزيد العمر عن 65 عام وغيرها الكثير يجب الالتزام بها.

ماهي غرامة الحج بدون تصريح

فرضت الوزارة غرامة مالية يجب دفعها عند أثبات الحج بدون تصريح لعدم التعرض الى العقوبة او الترحيل من الأراضي المقدسة، وهو ما يشغل الآن المملكة لتنظيم موسم حج دون أخطاء او مخالفات مع مصادرة وسيلة النقل المخالفة المستخدمة في نقل الحجاج بدون تصريح:

تكون غرامة الحج بدون تصريح لكل شخص محرم بلا تصريح الحج مبلغ مالي وقدره 10000 ريال سعودي. وغرامة من يقوم بنقل الحجاج بدون تصريح تكون عبارة عن مبلغ وقدره 50000 ريال سعودي أو السجن لمدة 6 أشهر قيمة غرامة الحج بدون تصريح لكل من يدخل المشاعر المقدسة بدون تصريح تقدر بمبلغ وقدره 15,000 ريال سعودي.

عقوبة المخالفة في موسم الحج

تصدر العقوبات بقرار من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا (حفظه الله) أو من يفوضه