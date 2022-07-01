تعرف على حالات ايقاف راتب الضمان الاجتماعي وطرق التواصل للاستعلام والاستفسار وتقديم الشكاوى

البعض يسال عن توقف صرف دعم الضمان الاجتماعي ولايعرف سبب لهذا التوقف واليوم ومن خلال مقالي سوف نوضح الحالات التي يتم وقف وصرف دعم الضمان الاجتماعي ونوضحها بالتفصيل ونوضح كذلك طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي لعرض ايه اسئلة او استفسارات او التظلمات او اية مشكلات وطلب الدعم، حيث يتم التقديم إلكترونيا وينتظر المتقدم النتيجة من خلال الموقع أيضا الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، ويوجد العديد من الحالات التي يتم بسببها وقف رواتب الضمان الاجتماعي، ويهدف برنامج الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجين لتوفير أساسيات الحياة لهم، طبقا رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية.

الحالات التي يتم فيها إيقاف راتب الضمان الاجتماعي المطور:

من المعروف إنه يتم إيقاف صرف راتب الضمان الاجتماعي في حالة وجود أي شرط مخالف من الشروط المطلوبة.

يتوقف الصرف في حالة أن البيانات المدخلة غير صحيحة وضرورة تحديثها للتمكن من الصرف بدون أي صعوبات، ويتم التحديث خلال 30 يوم من تاريخ الإبلاغ بطلب تحديث بيانات الضمان .

ويتم وقف الدعم من الضمان اذا اثبت أن المستحق للدعم يكون قادر علي العمل ولا يسعي في البحث عن عمل أو لم يقدم علي وظيفة من خلال منصات التوظيف يتم حرمانه من المنحة، وهذه المعلومات تقوم الوزارة والقائمين علي النظام معرفتها من خلال البيانات الشخصية التي تم إدخالها.

وكما يتم وقف الصرف إذا كان المستحق للمنحة يقيم إقامة دائمة في إحدي المراكز الإيوائية أو العلاجية .

ومن حالات وقف الدعم فى الضمان إذا تم التنازل من المستحق للضمان عن المعاش .

وكذلك يتم وقف الضمان في حالة وفاة المستحق للمعاش أو المستحقة .

كيفية وطرق التواصل مع الضمان الاجتماعي:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من البرنامج والنظام المطور يتم الاستعلام والتواصل من خلال رابط الضمان الاجتماعي، حيث يضم النظام العديد من الخدمات السريعة التي يمكن الاستفادة منها ويمكن استقبال أو طرح أي اسئلة وتقديم شكاوى من خلال عدة طرق ، ومن هذه الطرق تتمثل في الذهاب إلى أحد فروع مؤسسة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتمثل طرق التواصل المختلفة فيما يلي: