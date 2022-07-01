المرور السعودي يعلن عن شروط وإجراءات جديدة لإصدار رخصة قيادة جديدة وبدل فاقد لن تستطيع اخذها دونها أبدا .. تعرف عليها!

وهذا التوضيح جاء في رد على المرور، بعد سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات إصدار رخصة قيادة، وهل تشمل الرسوم التمديد للرخصة أو رسوم إصدار فقط؟

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها إنه يمكن تجديد رخصة القيادة من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:

– سداد الرسوم

– سداد المخالفات

– مراجعة أقرب قسم رخص قيادة لخدمتك

أهمية أنوار المركبة

وفي وقت سابق، شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية إضاءة أنوار المركبة، لاسيما أثناء القيادة ليلا، كما أكد المرور على أهمية العناية بإضاءة المركبة وصيانتها باستمرار.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “تعتبر أنوار المركبة من أهم عناصر السلامة المرورية لقائد المركبة ومستخدمي الطريق”.

وحذرت الإدارة العامة للمرور قائلة: “يمنع السير ليلا دون إضاءة أنوار المركبة”.