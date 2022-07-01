استشاري يطلق تحذيرا خطيرا.. 90٪ من سكان السعودية يعانون من نقص هذا الفيتامين.. لسبب غير متوقع

وأوضح خلال لقائه بقناة "الإخبارية": "يوجد لدينا فيتامينات تدوب في الدهون، مثل فيتامين "أ ، د ، ك" هذه الفيتامينات زيادتها تٌخزن في الجسم وقد تٌسبب أضرار تسممية في الجسم على المدى البعيد.

وأضاف:" فمن يقول لك تناول فيتامين "د" وغيره من الفيتامينات على المدى الطويل، هذا خطأ، فيأتي إلينا في العيادة مرضى مٌصابين بتسمم بسبب زيادة الفيتامينات في الجسم.

وتابع: "التسمم يكون بسبب زيادة نسبة الفيتامين بالدم، ولا يؤدي للوفاة، ولكنه يؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم، وتشنجات في العضلات وتكلسات في الكلى، وأيضا فيتامين أ وفيتامين د6 يؤديان إلى غثيان، وأعراض تسممية مثل من يتناولون دواء البنادول بكثرة.

وزاد: "إن نقص فيتامين "د" حسب الأبحاث التي تم إجراءها على 90% من المجتمع يٌعاني منه، وهذه نسبة عالية خصوصا في بلد الشمس موجودة به في أغلب أيام السنة، ولكن السبب قد يكون لاستخدامنا السيارات دائما، أو ارتداء السيدات للعبايات الطويلة وعدم تعرضهن للشمس في الوقت المناسب والذي يحتاجونها فيه.