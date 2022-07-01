أهم وصية في تاريخ الاسرة الحاكمة بالسعودية يتم الكشف عنها .. تركها الملك عبدالله قبل وفاته واوصاهم بفعل هذا الشيء مع الأمير محمد بن سلمان .. تعرف عليها !

وقال الأمير، ان الملك الراحل كان يرى ان الشباب يتميز بمزايا أساسية توفر له أهلية خصوصا في مشاريع التغيير ومنها الطاقة والحيوية المتجددة والمتفجرة والتفاعلية مع المتغيرات والأحداث، وعلو الهمة والقدرة على العطاء البدني والعقلي، والطموح المتجدد والكبير وكذلك الى عدم الاستسلام واليأس، وحب المغامرة ومواجهة التحديات وعدم الخوف، ورفض الذلة والاستسلام للظلم أو التعايش معه، والقدرة على التطوير والتطور، والتخفف من أعباء الدنيا .

وقال المصدر المقرب من الملك الراحل ، انه كان يرى كل تلك الصفات تتوفر فى شاب من أفراد العائلة وهو الأمير محمد بن سلمان، وأنه يتمنى أن يتقلد الأمير الشباب منصب قيادى بالمملكة وهو ما تحقق بعد وفاته