انت الان تتابع خبر السعودية تصدر اعلان هام وعاجل بوضع هذه العلامة الهامة على جميع السيارات ومن يخالف سيتحمل هذه الغرامة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصدرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية على الموقع الرسمي الخاص بها تويتر اعلان عن غرامة قدرها 500 ريال سعودي، وذلك لجميع المواطنين الذي لم يتبعوا التعليمات في عدم إظهار علامة منع التدخين في المركبات وتطبيقات التوصيل في أنحاء السعودية، حيث أكدت على اتباع التعليمات التي تقوم بإصدارها لكافة المواطنين السعوديين للحفاظ على البيئة العامة.

غرامة هيئة النقل العامة

اعلنت هيئة النقل العامة في المملكة العربية السعودية بإنها ستفرض غرامة مالية يصل قدرها 500 ريال سعودي ويتم تطبيقها على جميع المواطنين السعوديين الذي لم يلتزمون بالقرارات الجديدة في هيئة النقل، وأكدت تحديدًا بان هذه الغرامة سوف تنطبق على عدم إظهار علامة منه التدخين في جميع مركبات تطبيقات التوصيل في أنحاء المملكة السعودية بأكملها.