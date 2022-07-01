الأسطورة الروسية بقوة الدفع الرباعي.. أهم مواصفات وسعر سيارة لادا نيفا في السعودية والإمارات ومصر

انت الان تتابع خبر لحظات تحبس الأنفاس.. هبوط مخيف لطائرة إيرباص بالرياض في السعودية بعد تعطل أحد محركاتها لدقائق (فيديو)والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مسافرون هبوط طائرة من طراز إيرباص A320neo تابعة لشركة طيران إديل بسلام بعد تعطل أحد محركاتها لدقائق من إقلاعها.

هذا ووثق أحد المسافرين من على متن الطائرة أثناء هبوطها بسلام في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

يشار إلى أن "طيران أديل" دشن أمس وجهاته صيفية جديدة لكلاً من عمّان في الأردن، وتبليسي في جورجيا، وباكو في أذربيجان، وشرم الشيخ في مصر ، والخرطوم في السودان.

فيما يلي فيديو من تصوير المسافرين من على متن الطائرة أثناء هبوطها بسلام في مطار الملك خالد الدولي بالرياض: