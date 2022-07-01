هل تتغير الحالة الاجتماعية تلقائيًا في حساب المواطن؟.. خدمة المستفيدين ترد

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عمر شويل - جدة هناك تساؤل ورد على السنة الكثيرين وهو التغير للحالة الاجتماعية التلقائية بحساب المواطن، هل أن هذا الأمر سيكون صحيح، حيث أن هناك ضرورة لازمة من التغيير للحالة الاجتماعية، ويريد الأشخاص معرفة هل لابد من القيام بها بأنفسهم أم لا، ونظراً لزيادة التساؤلات عن هذا الأمر فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم الإجابة عن سؤال هل تتغير الحالة الاجتماعية تلقائيا في حساب المواطن أم لا.

هل تتغير الحالة الاجتماعية تلقائيًا في حساب المواطن؟

خدمة المستنفدين وهي ضمن القائمين على برنامج حساب المواطن قالت بأن البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيدين والتي تتضمن الحالة الاجتماعية لا بد من قيام الشخص بتحديثها بنفسه، إذ أنه لا يمكن أن تحدث تلقائياً، ولقد أكد البرنامج بأن التحديث يتم عبر الاتجاه للحساب الشخصي، والضغط على تفاصيل الطلب ثم البيانات العامة، ومن بعد ذلك يحدثها الشخص، وأما عن الحالة الاجتماعية فإنها تتغير بعد أن يتزوج الشخص، ويتم ذلك من خلال الضغط على خانة حفظ ثم التوجه لبيانات التابعين وإضافة الزوجة كتابع ثم الضغط على خانة حفظ وتقدم الطلب من خلال خانة المراجعة.

تحديث الحالة الاجتماعية بحساب المواطن

التحديث للحالة الاجتماعية أمراً هاماً، فلا بد من الإدخال للتغيرات الطارئة على الحالة الاجتماعية، حتى تحصل على الدعم المادي ولا تحرم منه، حيث يطلب منك بعض البيانات التي تلزم لذلك، وإليكم طريقة تحديث الحالة الاجتماعية بحساب المواطن وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تتوجه لحساب المواطن.

تقوم بالدخول على الصفحة الرئيسية ثم بعد ذلك تسجل الدخول باستخدام الاسم وكلمة السر.

تنقل رمز التحقق ثم تضغط فوق تسجيل الدخول.

تنتقل لتفاصيل الطلب المتواجدة بالصفحة الأولى.

تدخل البيانات المطلوبة ومن ضمنها الحالة الاجتماعية.

تقوم بتحديث البيانات وفقاً للحالة الجديدة وتحفظ الطلب ثم تضغط على تحديث.

البرنامج يتحقق من كافة البيانات المحدثة تلقائياً ويحدد الأحقية والأهلية للحساب وفقاً لتلك المتغيرات.

ضوابط حساب المواطن

إن برنامج حساب المواطن وضع بعض الضوابط حيث أنه يحدد لكم الحد الأكثر الخاص بالدعم للأشخاص المسجلين بالبرنامج حتى شهر مارس 2020، فلقد تم إيقاف التسجيل الجديد ولكنه بإمكانك أن تضيء التابعين وتغير الحالة الاجتماعية، وتحدث البيانات بشكل مستمر حتى تحصل على هذا الدعم لأنه في حال لم تقوم بتحديث البيانات تسحب منك الأهلية والاستحقاق، ولابد من الالتزام بكافة شروط البرنامج.