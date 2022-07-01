نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 في المقال التالي
يرغب الكثيرون في التعرف على شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022، حيث إتاحة شركة موبايلي الحصول على الأجهزة الالكترونية والموبايلات داخل المملكة العربية السعودية بالتقسيط.
شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022
أفصحت شركة موبايلي للاتصالات السعودية عن طرح لائحة مليء بالشروط التي يلزم على العميل المتقدم أن يستوفيها لكي يحظي بالحصول على هاتف محمول بالتقسيط من قبل الشركة، وقد تكمن شروط شركة موبايلي على الجوالات بالتقسيط للعام 1443 هجري فيما يلي:
- من الضروري أن يكون العميل المتقدم بطلب الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي أن يمتلك شريحة موبايلي أو خط مسجل باسم المتقدم.
- كما أنه لا بد أن يكون المتقدم كامل الأهلية لكي يحظي بقبول طلب الحصول على جوال بالتقسيط.
- جانب ذلك فإن شراء موبايل بالتقسيط من شركة موبايلي يتطلب أن يكون المتقدم عميل مشترك في أي من باقات مفوتر الخاصة بالشركة والتي تتراوح ما بين 100 إلى 400.
- ذلك بخلاف ضرورة توقيع عقد الشراء بالتقسيط مع الشركة والالتزام بكافة الشروط والمعايير المتاحة داخل العقد المبرم.
- علاوة على ذلك فمن الضروري أن يتم سداد قيمة الهاتف على الدفعات الشهرية المتفق عليها في العقد المبرم بين العميل وشركة موبايلي.
طريقة الاستعلام عن عروض هواتف موبايلي 1443
تمكنت شركة موبايلي للاتصالات السعودية من طرح خطوات بسيطة تمكن من خلالها كافة العملاء الراغبين في الحصول على جوالات بالتقسيط من التعرف على الأنواع المعروضة إلكترونيا، كما أنها قد عملا على طرح الكثير من العروض على العديد من الأنواع والتي من أهمها هواتف ماركة الآيفون وقد طرحت القسط على الفئات التالية:
- آيفون 11 بذاكرة داخلية 64 تم طرحه بقسط شهري 120 ريال سعودي.
- بينما آيفون 11 ذاكرة داخلية 128 فيبلغ القسط الشهري له حوالي 130 ريال سعودي.
- أما آيفون 11 ذاكرة داخلية 256 فتم طرحة بقسط شهري 145 ريال سعودي.
ويمكنك الاستعلام عن باقي العروض من خلال إتباع الخطوات التالية :
- اذهب نحو الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى شركة موبايلي.
- توجه نحو صفحة عروض الجوالات.
- سوف تظهر لك كافة العروض المفروضة على الجوالات وإن لم تظهر فيمكنك إرسال رسالة على الرقم 1100 تحتوي على الرقم 1222 من خط موبايلي للتعرف على عروض شركة موبايلي.
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