من شركة اليسر تمويل شخصي فوري وتمويل سيارة بدون كفيل بتقسيط على ثلاثة سنوات

شركة اليسر للتمويل اتاحت العديد من التمويلات المختلفة ومنها التمويل الشخصيى وبشروط ميسرة للغاية وتمويل السيارات ولجميع الأفراد في المملكة العربية السعودية،ونوضح بالمقال شروط الحصول على اى نوع من التمويلات من شركة اليسر واهم مزاياه وكيفية التقديم والاوراق المطلوب تقديمها للحصول على التمويل، حيث تقدم شركة اليسر العديد من البرامج المتنوعة للتمويل للأفراد أو للشركات بمميزات كبيرة وشروط غير معقدة يمكن توافرها بسهولة،وتعد شركة اليسر للتمويل من أهم شركات التمويل بالمملكة لتقديمها العديد من تسهيلات للتمويل الشخصي للمواطنين فسرعان ما أصبحت ضمن أسرع 100 شركة بالمملكة خلال السنوات الماضية كما أنها مرخصة وتعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي، كما تسهل أيضاً تمويل لشراء السيارات الجديدة والمستعملة .

الشروط الواجب توافرها لتمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل:

أوضحت شركة اليسر من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن ضرورة توافر بعض الشروط للحصول على التمويل، ونوذح من خلال هذا المقال لكل متابعينا هذه الشروط التي يجب توافرها، وهي:

يشترط للحصول على التمويل أن يكون راتب الشخص المتقدم بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي على الأقل.

ويشترط للحصول على التمويل من شركة اليسر من يتراوح عمره من 22 عام وحتى 60 عام.

من أهم الشروط التي يجب توافرها ضرورة أن تكون مدة العمل للموظفيين السعوديين فترة ثلاثة أشهر على الأقل في العمل الحالي حتى تتم الموافقة على طلب التمويل.

أهم مزايا تمويل شخصي من اليسر:

إمكانية السداد على فترات طويلة الآجل قد تصل إلى ثلاث سنوات.

كما يمكن أيضا للمواطنين السعوديين أن يحصلوا على التمويل الشخص بشروط ميسرة وبدون اشتراط لوجود كفيل أو ضامن.

تتوافق أحكام شركة اليسر مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بدون رسوم إدارية او كفيل

يسمح بتمويل كحد اقصى يصل لمبلغ 300 الف ريال سعودي.

بالإضافة إلى تمويل شراء سيارة وإمكانية الاستفادة من التمويل وسداده على فترات طويلة قد تصل إلى 5 أعوم فهو تقسيط مرن.

شروط طلب الحصول على تمويل سيارة من شركة اليسر:

يشترط ان يكون عمر المتقدم بالطلب لا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.

كما يشترط أن يكون راتب المتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

ويشترط توفير تأمين كامل على السيارة.

ويشترط أن لا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل من شركة اليسر:

من ضمن أهم الأوراق التي يجب تقديمها الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية إذا كان المتقدم سعودي الجنسية، وتقديم الإقامة وتكون سارية أيضاً إذا كان المتقدم غير سعودي ومقيم بالمملكة.

ومطلوب تقديم عرض سعر من آحد المعارض المعتمدة.

مطلوب تقديم رخصة قيادة للمتقدم بالطلب وتكون سارية.

كيفية طلب تمويل من شركة اليسر: