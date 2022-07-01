نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في برنامج رواد السياحة لجميع الشباب والشروط المطلوبة في المقال التالي

رواد السياحة هو برنامج تدريبي تم الإعلان عنه من قبل حكومة المملكة العربية السعودية من أجل حل تدريب الشباب والشابات السعوديين من أجل تنمية قدراتهم الخاصة التي تمكنهم من العمل بعد ذلك فى مجال السياحة السعودية فضلا على كون التدريب بميزانية كبيرة وذلك للسماح لهم بالتدريب في أفضل الكليات المتخصصة في السياحة. خطوات التقديم في برنامج رواد السياحة يمكن التسجيل في البرنامج بإتباع الخطوات الآتية: تم إنشاء موقع إلكتروني خاص ببرنامج رواد السياحة.

يوجد في الصفحة الرئيسية خيار التقدم القيام بالنقر عليه.

سوف ينتقل الموقع بشكل تلقائي إلى منصة النفاذ الوطني الموحد والذي يتم من خلاله إعادة تسجيل الدخول.

يوجد نموذج خاص بالتقديم يجب تعبئته بشكل صحيح وسليم مع عدم ترك أي خانة فارغة ومن ثم يتم إتباع تعليمات الموقع من أجل إنهاء التسجيل والتقديم بأمان وبشكل صحيح. شروط التقديم في برنامج تدريبي رواد السياحة السعودية الضوابط المطلوبة كالأتي: يجب أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية والنشأة .

يشترط حصوله على درجة الدبلوم وذلك على الأقل وكلما كانت الشهادات أكثر كان أفضل.

يوجد اختبارات باللغة الإنجليزية يجب اجتيازها والنجاح بها.

جواز سفر خاص بمقدم الطلب سارى المفعول لمدة لا تقل عن عام واحد.

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أن مقدم الطلب حصل على جرعات لقاح فيروس كورونا الثلاثة.

يشترط أن يكون عمل مدة في مجال السياحة حتى لو كانت قصيرة وأنه يرغب في الحصول على التدريب من أجل العمل في السياحة السعودية. الأهداف التي يسعى برنامج رواد السياحة إلى تحقيقها تنمية القدرات والمهارات لجميع العاملين في مجال السياحة سعيا منهم ومجهود من أجل سداد وتلبية الطلبات والاحتياج الخاصة بالسياحة السعودية .

جذب عدد أكبر للعمل في مجال السياحة وأيضا من أجل تنشيط السياحة ككل في السعودية.

خلق فرص عمل جديدة ومستمرة كل عام عام من أجل الحد من البطالة.

خلق فرص تدريب للعاملين في السياحة أصحاب الخبرة القليلة والمتوسطة من أجل إنشاء كوادر ذات خبرة عالية تعطى نتائج مبهرة واحترافية فى مجال السياحة. عمر شويل - جدة خطوات التقديم في برنامج رواد السياحة لجميع الشباب والشروط المطلوبة - ثقفني

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