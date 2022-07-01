نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات برنامج تسهيل للتقسيط 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة سرد العديد من الأشخاص تجاربهم مع تسهيل للتقسيط وروت أحدهم تجربتي مع برنامج تسهيل للتقسيط 2022، حيث أن المملكة العربية السعودية تحرص طوال الوقت على توفير العديد من المشاريع لمواطنيها بتساهيل جمة.
تجربتي مع برنامج تسهيل للتقسيط 2022
يجدر الإشارة إلى أن برنامج تسهيل هو أحد البرامج التي تم طرحها داخل المملكة العربية السعودية والتي يتم من خلالها تقديم برنامج تمويلي من 4000 ريال حتى 30000 ريال سعودي، ذلك جانب أنه يتم منح العميل فترة سداد طويلة قد تصل إلى أكثر من ستة أشهر فترة السداد يمكن أن تطول حتى سنتين، وقد تم طرح ذلك البرنامج للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.
وقد روي الكثيرون عن تجاربهم منع برنامج تسهيل وقال أحدهما: تمكنت من الحصول على جميع احتياجاتي والتي من أهمها أني حصلت على لاب توب جديد من خلال التعامل مع مكتب تسهيل المتاح في فرع اكسترا داخل مدينة جدة، سعدت بالتعامل مع الماب حيث تم تسهيل جميع الإجراءات كل ما تم ما طلبتي به هو صورة من الهوية الوطنية وصورة من الإقامة وبطاقة التعريف التابعة للراتب الشهري الخاص بي وكشف حساب بنكي لآخر ثلاث اشهر.
مميزات برنامج تقسيط تسهيل 1443
برنامج تقسيط تسهيل الجديد يتمتع بالعديد من المميزات والتي جعلت منه البرنامج الأفضل لظي كافة المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لأنه برنامج التقسيط الأول المعتمد لدى أكثر من جهة سعودية ويمكن حصر تلك الجهات فيما يلي:
- القطاع العسكري.
- القطاع الحكومي “الجهات الحكومية”.
- القطاع الخاص “الجهات الخاصة”.
- القطاع الصحي.
- المتقاعدين وكبار السن.
يُعد اعتماد البرنامج جهات متعددة اهم ميزة من مميزات البرنامج، ذلك بجانب الكثير من المميزات الأخرى والتي من أهمها ما يلي:
- يتميز برنامج تقسيط تسهيل بأنه متوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية.
- كما أنه يمكن الحصول على تمويل من البرنامج يوازي ضعفين راتب المتقدم.
- جانب ذلك أن البرنامج لا يشترط أن يكون هناك كفيل للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.
- علاوة على أنه لا يتطلب تحويل راتب المتقدم.
- يمنح برنامج تقسيط تسهيل تمويل يبدأ من أربع آلاف ريال سعودي ويصل لنحو ثلاثون ألف ريال سعودي، والعسكريين يصل إلى إثني عشر ألف ريال سعودي.
- ذلك خلاف مدة السداد التي تتراوح ما بين ست أشهر وتصل لنحو أربعة وعشرون شهراً.
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