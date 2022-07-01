نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية دورة الضباط الجامعيين 1443 في المقال التالي
من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية دورة الضباط الجامعيين 1443، تعلن وزارة الحرس الوطني عن موعد الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين 1443 وترفع شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444 من قبل أكاديمية الملك خالد العسكرية للتجنيد، وقد حددت الأكاديمية التسجيل في دورة الضبط والتعيين، وذلك ستوضح لك المقالة رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، والمستندات والمستندات التي يجب تقديمها في الطلب الإلكتروني، وكافة التفاصيل المتعلقة بتسجيل دورة الضباط بالجامعة بكلية الملك خالد العسكرية.
رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية دورة الضباط الجامعيين 1443
أوضحت كلية الملك خالد العسكرية طريقة التسجيل الإلكتروني، وفيما يلي الخطوات المحددة:
- يتوجب عليك الدخول إلى موقع كلية الملك خالد العسكرية عبر الرابط التالي kkmar.gov.sa.
- ثم انقر فوق “القبول والتسجيل في المرحلة الجامعية”.
- يتم تسجيل جميع البيانات في نموذج الطلب الإلكتروني.
- ثم انقر فوق موافق على الشروط والأحكام.
- أرسل الطلب واطبعه واحتفظ برقم الطلب وأرسله للمراجعة.
موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للضباط الجامعيين 1444
وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية أن التسجيل سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 26/06/2022 الساعة 10 صباحًا، وآخر موعد للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية الخميس 30 يونيو 2022 الساعة 10 صباحًا.
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شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443
وحيث أن كلية الملك خالد العسكرية قد وضعت شروطًا معينة لافتتاح دورة الضباط بالجامعة، فهذه الشروط على النحو التالي:
- يجب أن يكون المتقدمون سعوديين من أكاديمية الملك خالد العسكرية.
- الاستثناء هو أولئك الذين نشأوا مع آبائهم خارج المملكة وخدموا وطنهم.
- يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة جامعية في التخصص المطلوب.
- ويتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة تؤثر على أداء عمله.
- يجب أن يكون عمرك أقل من 27 عامًا وقت التسجيل وأقل من 30 عامًا لمهنة الطب.
- كما يجب الحصول على ترخيص ساري المفعول من الهيئة السعودية للمهن الطبية.
- اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية المطلوبة لدخول الجامعة.
- أخذ اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية الذي أجراه المركز الوطني للقياس.
- في حالة الزواج يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية والأصل والأصل.
- اجتياز اختبار إجادة اللغة الإنجليزية steep.
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