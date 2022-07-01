حقيقة منحة ارض مجانية من دعم الديوان لجميع المواطنين الرجال والنساء

في ظل ما تشهده أرض المملكة العربية السعودية من تطور وازدهار إلا أنه هناك بعض المواطنين السعوديين يعانون من سوء في الأحوال الاقتصادية، لذلك قرر الديوان الملكي توفير منحه أرض مجانيه للمواطنين المستحقين، وذلك من أجل بناء مسكن ملائم وتوفير حياه كريمة، وعلاوة على ذلك فعلى هذه الفئة المستحقة من المواطنين السعوديين تقديم كافه الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المنحة.

منحه أرض مجانيه من الديوان الملكي

من الجدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي قرر منح عدد من الأراضي للمواطنين المستحقين، بحيث تقدم تلك الأراضي من أجل تحقيق الحياه الكريمة، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، ويذكر أنه تم التأكيد على حق المطلقات والأرامل في هذه المنحة لمن استوفى منهم كافه الشروط، ومما لاشك فيه أن هذه المنحة تعد إحدى المساعدات التي يقدمها ملك الحرمين الشريفين بتوجيه منه لمساعده المواطنين الذين يحتاجون الدعم المادي والمعنوي المقيمين على أرض المملكة التابعة للدعم وذلك لرفع مستوى المعيشة والارتقاء بالمواطنين مما يعود على المملكة بالنفع والفائدة.

شروط التقديم علي منحة أرض مجانية

تتمثل تلك الشروط في ما يلي:

يقوم المواطن بتسجيل الدخول على الموقع الخاص بالشؤون البلدية والإسكان.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم لهذه المنحة عن سن ١٨ سنة.

من الضروري أن يكون هذا المواطن حامل الجنسية السعودية.

وقد اشترط لهذه المنحة أن لا يملك المتقدم لهذه المنحة أي حيازة الأراضي سواء كانت هذه الأراضي زراعيه أو معدة للبناء.

المطلقة والأرملة لها الحق للحصول على قطعة ارض مجانية بشرط أن يزيد عمرها عن ٢٥عاما.

خطوات التقديم للحصول على منحه الأرض

هناك عدة خطوات أساسية للتقديم في منحة الأراضي المجانية، وتتمثل تلك الخطوات في اتباع النقاط التالية: