رابط كلية الملك فهد الأمنية 1443 طريقة تقديم كلية الملك فهد الأمنيه لخريجي الثانوية العامة للدورة 66

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عمر شويل - جدة رابط كلية الملك فهد الأمنية 1443 ، أعلنت المديرية المركزية للقبول نائب وزير الإدارة العسكرية بوزارة الداخلية ، عن فتح أكاديمية الملك فهد الأمنية لإلحاق خريجي هذا العام الدراسي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لدخول برنامج بكالوريوس العلوم في الأمن ( 66) بعد التخرج سيعملون في إحدى الإدارات الأمنية ويتم تقديم الطلبات عبر منصة وزارة الداخلية (أبشر – استقدام) من يوم السبت 3/12/1443 هـ إلى الخميس / 8/12/1443 هـ من خلال الرابط (https://jobs.sa) لا تقبل الطلبات الا على المنصة.

رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443 لخريجي الثانوية

أعلنت كلية الملك فهد بالمملكة العربية السعودية ، ممثلة بجهاز القبول المركزي بوزارة الداخلية ، عن فتح باب التسجيل لحاملي شهادة الثانوية العامة وخريجي هذا العام الدراسي للمشاركة في برنامج بكالوريوس علوم السلامة بعد التخرج ، سيعمل الجميع في قسم أمن معين البحث عن الشروط التي يجب استيفائها للقبول ، وعندما يتم إعلان نتائج القبول الأولية ، تجدر الإشارة إلى أننا نتابع معك في تاريخ التقديم في الأيام القليلة القادمة خطوط.

التقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين

كلية الملك فهد الامنية للجامعيين ، إحدى الكليات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، تأسست في 24 ديسمبر 1935 م الموافق 29 رمضان سنة 1354 ميلادية ، وتقع الكلية على طريق خريص شرق الرياض الكلية مخصصة لتدريب وتعليم الطلاب في مجال الأمن وحصولهم على إجازة في العلوم الأمنية ، بالإضافة إلى الحصول على وظيفة في إحدى الجهات الأمنية أو العسكرية في المملكة العربية السعودية.

توضح الإدارة المركزية للقبول أنه يجب على المتقدمين استيفاء شروط وضوابط القبول ، أي يجب أن يكون المتقدمون من أصول وأصول سعودية ، وتم استبعاد أولئك الذين نشأوا مع آبائهم أثناء خدمتهم في الخارج حالة الولادة ، حسن الخلق ، حسن الخلق ، لا عقوبة شرعية أو جريمة ؛ أن يكون مقدم الطلب سليما ، خالي من الأمراض المعدية ، لا يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية ، الطول: متناسب مع الوزن حسب اللوائح الطبية ، ولا يوجد فحص طبي ، إلا إذا صدر من الطبيب اللجنة ، وحاصل على شهادة الثانوية العامة (بطبيعة الحال ، قانونيًا) أو نظام المناهج (طبيعي ، بشري) ، وكذلك خريجي الثانوية العامة في هذا العام الدراسي (النهار العام) ، ولا يتم قبول خريجي السنوات السابقة.

ويجب معادلة شهادات الثانوية العامة الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التربية والتعليم ، و أن لا يقل المعدل التراكمي عن (80٪)) حاصل على شهادة الثانوية العامة ، ولا يقل سن بطاقة هوية خريج الثانوية العامة في بداية العام الدراسي عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة قديم ، وشارك في اختبار القدرة الشامل ، ولا تقل الدرجة عن (70٪) ، ولا يقبله أي شخص طرد من الكلية الحربية أو الأكاديمية العسكرية لأي سبب من الأسباب ، ولم يكن المتقدم متزوجًا من أ أجنبي ، ويجب أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة واللياقة البدنية وجميع الاختبارات المقررة لتمييز مقدم الطلب.

كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين

وقالت إن أسماء المرشحين للقبول لأول مرة سيتم الإعلان عنها لاحقًا عن طريق الرسائل النصية المرسلة إلى الهواتف المحمولة للمتقدمين. يجب على المتقدمين اتباع نظام “أبشر للتوظيف” التابع لوزارة الداخلية والاتصالات الرسمية وتسجيل البيانات المطلوبة بدقة على منصة “أبشر للتوظيف” جميع الأمور ذات الصلة ، إدخال البيانات على المنصة والحصول على رقم الطلب لا يعني قبول مقدم الطلب ، سيتم تحديد تاريخ اختبار إتقان اللغة الإنجليزية (الخطوة) في تاريخ لاحق.

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 30, 2022

طريقة التقديم على كلية الملك فهد الامنية 1443

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين الجنسية والأصل والخلفية ، باستثناء أولئك الذين نشأوا في الخارج مع والدهم لخدمة المملكة

بصحة جيدة ولا أمراض معدية

أن يكون حسن الخلق والسمعة والسلوك ، وألا يكون محكوما عليه بمخالفة قواعد الشرف أو الأمانة

الحصول على شهادة الثانوية العامة (عام – شرعي) أو نظام مناهج (عام – إنساني)

يجب أن يكون خريجو المدارس الثانوية في هذا العام الدراسي في أيام الأسبوع ، ولا يتم قبول خريجي السنوات السابقة

في حالة الشهادات الصادرة من خارج المملكة ، يشترط الحصول على الموافقة بقرار معادل من وزارة التربية والتعليم

لا يقل معدل درجات الثانوية العامة عن 80٪.

يجب أن يكون خريجو المدارس الثانوية في بداية العام 17 عامًا على الأقل ولا يزيد عن 22 عامًا

يجب أن يكون قد اجتاز اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 70٪

من خلال الفحص الجسدي والمقابلة

لا تتزوج من غير سعودي

يجب أن يكون لديك على الأقل درجة اختبار إنجاز 65٪ في العلوم والعلوم الطبيعية

لم يُطرد من الكلية الحربية لأي سبب

تعتبر أكاديمية الملك فهد الأمنية إحدى الأكاديميات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتتبع وزارة الداخلية السعودية ، وقد تأسست الكلية عام 1935 م الموافق 1354 م ، ومقرها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية العربية: تلتزم الكلية بتوعية طلابها المنتسبين بمبادئ التجارة والأمن والعسكريين وحماية أمن واستقرار المملكة من كافة الأخطار المحيطة بها.

رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

يمكن للطلاب المتقدمين لكلية الملك فهد الأمنية التسجيل من خلال الموقع الرسمي للكلية ، والتقدم للالتحاق والعمل بكلية الملك فهد الأمنية ، وإتاحة الفرصة لهم للتقدم والاستعلام عن جميع المعلومات المطلوبة التقديم عن طريق زيارة الموقع الرسمي لكلية الملك فهد “من هنا“.