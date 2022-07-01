السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن تعديل جديد في مدة إجازة عيد الأضحى .. تعرف عليها ليست ككل عام!

وقالت الوزارة أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة 9 ذي الحجة الموافق 8 يوليو، مع مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها بالمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

حيث أن المسلمون يترقبون في جميع أنحاء العالم، يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم في المملكة.

وبعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، يكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو وعيد الأضحى يوافق يوم السبت 9 يوليو، بمشيئة الله.

وكان مرصد تمير، قد أعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون اليوم الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ، وأمس الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة بمشيئة الله.