انت الان تتابع خبر مقيم في السعودية حكم عليه بالقصاص وقبل 48 ساعة من الحكم وقع مالم يكن في الحسبان.. لن تصدق ماذا فعلوا به ابناء قبيلة القتيل! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في السنة الماضية تمكن أهالي مدينة نجران السعودية من إنقاذ حياة مواطن سوداني؛ تم الحُكم عليه بقطع الرقبة والقصاص منه بعد قيامه بقتف مواطن سعوديًّا عن طريق الخطأ؛ وقبل 48 ساعة من تنفيذ الحكم قام أهالي نجران بسداد ما عليه من دية، وأنقذوه من الموت.

وروى مقيم سوادني في السعودية أن المقيم السوداني كان محكومًا عليه بالقصاص في السعودية، ولم يستطع دفع الدية، وأوضح أنه تبقى 48 ساعة على تنفيذ الحكم بحق الوافد من جنسيته، لافتًا إلى أن فزعة أهالي منطقة نجران أنقذت المقيم السوداني من قطع رقبته.

وبالشهامة نفسها دفع عدد من المواطنين والمواطنات في السعودية من محافظة الطائف دية، بلغت أكثر من ثمانية ملايين ريال؛ لإنقاذ وافدَين من الجنسية المصرية، أقدما على جريمتَي قتل مصريَّين في السعودية، لكن بعد جهود واسعة من لجنة إصلاح ذات البين تم التنازل. أما القضية الأخرى فهي لقاتل يمني، تنازلت أسرة القتيل عنه، إضافة إلى قضية سُجلت بحق وافد فلسطيني؛ قتل فلسطينيًّا آخر، وأُعفي عنه بعد دفع الدية من الأموال التي جمعها السعوديون، وأيضًا قضية إنقاذ مصري قتل بنغلاديشيًّا.