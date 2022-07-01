طفرة غير مسبوقة وارتفاع صادم لأسعار الأضاحي بالسعودية ومصر لهذا السبب المفاجئ.. تعرف على الأسعار الجديدة!

يستعد العالم العربي لاستضافة عيد الأضحى، الذي يحتفل به المسلمون كل عام في العاشر من شهر ذي الحجة، ولذلك سوف نوضح لكم عن أسعار الأضاحي سواء من العجول أو الخرفان بالسعودية ومصر من خلال هذه السطور.

أسعار الماشية في المملكة العربية السعودية

كشف الدكتور “إبراهيم قاسم”، مدير الثروة الحيوانية بوزارة البيئة السعودية، عن أسعار المواشي هذا العام حيث تختلف أسعار الأضاحي باختلاف نوع الأضحية وحجمها، علي سبيل المثال يختلف سعر الخروف البربري عن الخروف النعيمي عن غيره من الأنواع الأخري، موضحا أن الأسعار ارتفعت قليلا عن العام الماضي، مشيرا إلى أن حفر الباطن لديها أعلى إنتاج للثروة الحيوانية، دعنا نوضح لكم أسعار الأضاحي بالمملكة:

يبدأ سعر الخروف البربري من 900 ريال سعودي حيث يرتبط الوزن بالسعر.

سعر الخروف الأسترالي يبدأ سعره من 1,200 ريال سعودي.

يبدأ سعر الخروف السواكني من 1,150 ريال سعودي.

يبدأ سعر الخروف النعيمي من 1,490 ريال سعودي.

أسعار العجول بالسعودية لعام 2022

العجول الصغيرة، والتي تبدأ بسعر 1300 ريال سعودي وترتبط سعر العجول ارتباطا وثيقا بالوزن، أما سعر العجل المتوسط ​​فيبدأ من 1600 ريال ويصل إلى 1800 ريال، ويصل سعر العجل الألماني صغير الحجم يبدأ بسعر 4200 ريال سعودي إلى 5700 ريال سعودي.

أسعار الماشية بمصر لعام 2022

كشف الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، فإن سعر كيلو لحم الضأن الحالي 90 جنيها، ومتوسط ​​وزن الخروف 60 كجم، ضمن ثمن الأضحية 2022، مع ملاحظة أن العجول في وثائق الوزارة لا تقدم كذبيحة بل تكفي بطرح الغنم فقط.

أسعار العجول بمصر لعام 2022

تتراوح الأسعار بين 17 ألف و 35 ألف جنيه، لكن الأسعار تختلف باختلاف عمر العجل ووزنه، ويبدأ سعر الماعز الموجود في السوق المصري من 1400 إلى 4500 جنيه، ويتراوح سعر الضأن بين 3000 و 5500 جنية، وتختلف الأسعار حسب وزن الضأن.

النصائح الواجب إتباعها عند شراء الأضحية

هناك عدد من النصائح التي يجب على الشخص الذي يتم إتباعها عند شراء الضحية، بما في ذلك التأكد من عدم وجود جروح في أذن الضحية أو جرح في الجسم أو طفيليات خارجية في فراء الأغنام، يجب أن تكون الأغنام أو الماعز أو البقرة نشطة في الحركة، وتحتاج أيضًا إلى التأكد من أن ساقي الأغنام أو الجاموس سليمة ولا يوجد ما هو واضح عرج في تحركاته وعدم وجود إفرازات مرئية من فم الضحية أو أنفها