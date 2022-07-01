نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 في السعودية للقطاعين الحكومي والخاص.. متى عيد الأضحى 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الأضحى 1443 في المملكة العربية السعودية للقطاعين الحكومي والخاص التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص خلال هذه الأيام، حيث بدأت العشر الأواخر من شهر ذو الحجة ومعه بدأت الكثير من التساؤلات حول موعد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وموعد أجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي في السعودية، وذلك حسب ما أقرته وزارة الموارد البشرية والتي أعلنت مواعيد أجازة عيد الأضحى للقطاعين في المملكة.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1443

عطله عيد الأضحى التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لموظفي الخدمة المدنية تكون مدفوعة الأجر، وذلك في جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ عطله عيد الأضحى المبارك بتاريخ يوم 9 من ذي الحجة 1433 هـ والذي يوافق يوم الجمعة بتاريخ ميلادي 8 من يوليو 2022 م، أما عن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص فيكون كالتالي:

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 للقطاع الحكومي

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 للقطاع الحكومي في السعودية فيكون مختلف من مؤسسة إلى أخرى، وبناءً عليه فإن الإجازات سوف تبدأ من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وهو يوم الوقوف بعرفات، وتنتهى يوم 12 من شهر يوليو وهذا ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وهناك بعص المؤسسات تبدأ الإجازة من يوم 5 من ذي الحجة 1443، والذي يوافق يوم الإثنين بتاريخ 4 من شهر يوليو 2022، وتختلف عدد الأيام من شركة ومؤسسة إلى أخرى، على أن تنتهى إجازة عيد الأضحى يوم 13من ذي الحجة.

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص

أما عن اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص فسوف تبدأ من تاريخ 9 من شهر ذي الحجة والذي يوافق يوم الجمعة بتاريخ 8 يوليو 2022، وسوف تنتهى الإجازة في يوم 13 من ذي الحجة هجرياً، الذي يوافق تاريخ 12 يوليو 2022 وذلك يوم الثلاثاء.

وبهذا فإن متوسط أيام اجازة عيد الأضحى المبارك 2022 سوف تكون 4 أيام على أن يتم العودة إلى العمل مرة أخرى في اليوم الخامس.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022