متى ينزل راتب التأمينات لهذا الشهر 1443؟.. المؤسسة العامة للتأمينات توضح

المؤسسة العامة للتأمينات وضحت متى ينزل راتب التأمينات لهذا الشهر 1443، لأنه سؤال يبحث عن إجابته الكثيرون من الفئات التابعة لنظام التأمينات، وإيمانا من الدولة بأحقية كل مواطن بحياة كريمة تقوم بصرف رواتب التأمينات، من أجل تحقيق عملية التكافل الاجتماعي بين المواطنين، لرعاية الفئات التي أقعدتها بعض الظروف عن العمل نتيجة فقدان العائل أو وفاته أو إصابته بعجز يمنعه من العمل، وللإجابة عن سؤال متى موعد صرف الرواتب تابعوا التالي.

متى ينزل راتب التأمينات لهذا الشهر 1443؟

يتم صرف رواتب التأمينات غالبا في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ولكن قد يختلف موعد الصرف إذا صادف يوم الجمعة فيتم صرف التأمينات يوم الخميس، بينما يتم صرفها يوم الأحد إذا صادف يوم السبت باعتبار الجمعة والسبت عطلات رسمية، ويتم تقديم موعد الصرف إذا صادف إجازة عيد الفطر أو الأضحى، حيث تم الصرف يوم 30 من شهر يوليو لأن يوم 1 يصادف يوم الجمعة.

الفئات التابعة للتأمينات الاجتماعية

تحصل بعض الفئات المحددة على رواتب التأمينات الاجتماعية ومنها:

الفئة الأولى: للأشخاص الذين يتقاضون راتب أكثر من 10000 ريال سعودي، وتم زيادة نسبة تلك الفئة حتى وصلت إلى 11%.

الفئة الثانية: للأشخاص الذين يتقاضون رواتب بقيمة 5000 ريال سعودي، وزادت أيضا نسبة تلك الفئة حتى وصلت إلى 8%.

الفئة الثالثة: للأشخاص الذين يتقاضون رواتب بقيمة 3000 ريال سعودي، وتم زيادة نسبة تلك الفئة حتى وصلت إلى 6%.

حجز موعد بالتأمينات

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات عدة خدمات من بينها حجز موعد إلكترونيًا، وهناك عدة خطوات تمكنك من حجز موعد بالتأمينات الاجتماعية وهي كالتالي: