نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاعين الخاص والحكومي والبنوك في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الأضحى 1443 في السعودية للقطاعين الحكومي والخاص، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها عن بدء موعد إجازة عيد الأضحى، حيث تعد هذه الإجازة من ضمن الإجازات المدفوعة الأجر ولذلك يحصل جميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة على الأجر اليومي كامل دون نقصان، ومع اقتراب موسم عيد الأضحى بدأ الجميع بالبحث عن عدد أيام الإجازات للاستماع بعيد الأضحى المبارك و صك الأضحية، ويختلف عدد أيام الإجازات من قطاع إلى قطاع أخرى و سنقدم لكم هذا بالتفصيل.

موعد اجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي

يتساءل عدد كبير من الموظفين السعوديين عن موعد بدأ إجازة عيد الأضحى المبارك ومتى تنتهي وتكون على النحو التالي:

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي من يوم الاثنين 5 من ذو الحجة 1443 الموافق 4 من شهر يوليو 2022.

تستمر الإجازة لمدة 9 أيام تشمل أربع أيام عيد الأضحى المبارك.

تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي يوم الأربعاء 14 من ذو الحجة 1443 الموافق 12 يونيو 2022.

إجازة عيد الأضحى المبارك البنوك السعودية 1443

كما تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع بنوك المملكة العربية السعودية من يوم الأربعاء 7 من ذو الحجة 1443 الموافق 6 يوليو 2022، وتنتهي اجازة البنوك السعودية لعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 14 من ذو الحجة 1443 الموافق 13 من يوليو 2022.

موعد أجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص 1443

في ظل اللائحة التنفيذية لنظام العمل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص كما يلي:

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص يوم الجمعة 9 من ذو الحجة 1443 الموافق 8 من يونيو 2022.

تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص لمدة 6 أيام.

ينتهي إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص يوم الأربعاء 14 من ذو الحجة 1443 الموافق 13 يوليو 2022.

إجازة عيد الأضحى 1443

يتم بدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لكافة القطاعات الحكومية والخاصة يوم عرفة 10 من ذو الحجة 1443 الموافق 9 يوليو 2022، على أن يكون أولى أيام عيد الأضحى هو يوم السبت 11 من ذو الحجة 1443 الموافق 10 يوليو 2022 يبدأ فيه الملسمين من جميع أنحاء العالم بالاحتفال بعيد الأضحى 1443 والتكبيرات والتهليل بقدوم العيد.