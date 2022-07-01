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عمر شويل - جدة رابط وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1443 ه. تم الإعلان من خلال وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن أسماء المقبولين في المتقدمين للوظائف العسكرية في وزارة الدفاع السعودية ويمكن الاستعلام عن الذين تم اختيارهم والمقبولين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وزارة الدفاع السعودية

تعد وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية من أهم الوزارات في المملكة حيث تقوم على حماية الأمن العام للمملكة في الداخل والخارج وتنقسم وزارة الدفاع إلى 4 هيئات القوات البرية / قوات الدفاع الجوي الملكي / القوات العسكرية البحرية / القوات العسكرية الجوية وتعمل كل هيئة في المجال الخاص بها وللوزارة العديد من الكليات والمعاهد العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية.

رابط وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي

تم الإعلان عن نتائج المرشحين من خلال وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ونتائج المقبولين في الوظائف العسكرية وذلك للدفعة الأولي وسوف تقوم الوزارة بالإعلان عن نتيجة الدفعة الثانية قريبا وقد وفرت الإدارة العامة للقبول والتجنيد في القوات المسلحة رابط الاستعلام عن طلبات القبول والتقدم في وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن نتائج القبول النهائي في وزارة الدفاع

يمكن لجميع المتقدمين في وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن نتائج القبول من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى رابط القبول الموحد في وزارة الدفاع.

إدخال اسم المستخدم.

كتابة الرقم السري للمستخدم.

كتابة رمز التحقق المرئي للمستخدم.

الضغط على مفتاح تسجيل الدخول.

التوجه إلى خدمة الاستعلام عن المرشحين للوظائف.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة مثل ( الاسم / رقم الهوية الوطنية / رقم الطلب المقدم ).

الضغط على نتيجة الاستعلام.

في حالة الترشح سوف تظهر رسالة ( تم القبول ).

ثم النقر على مفتاح أنقر هنا لإكمال البيانات.

وسوف تظهر رسالة في حال رفض الطلب.

ما الأوراق اللازمة بعد نتائج القبول النهائي

حددت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عدد من الوثائق الرسمية المطلوبة في حالة القبول وهي كما في التالي:

بطاقة الهوية الوطنية للمترشح وصورة منها.

وجود شهادة علمية تتناسب مع الوظيفة.

عدد 8 صور مقاس ( 4 ×6 ) حديثة للمتقدم.

صورة من السجل العائلي للمترشح.

طباعة نموذج المراجعة على منصة أبشر للتوظيف.

رقم وزارة الدفاع الموحد

يمكن التواصل مع وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية من خلال الطرق التالية:

رقم الهاتف الموحد المجاني: (8003030070).

البريد الإلكتروني: ([email protected]).

خدمة قريب: تستقبل هذه الخدمة جميع الشكاوى والاستفسار.

رابط نتائج وزارة الدفاع 1443

يتم الدخول من خلال بوابة القبول الموحد التابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية حيث تقدم خدمة التعرف والاستعلام على نتيجة القبول النهائي التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول والتجنيد العسكري التابعة لوزارة الدفاع السعودية.

وفي النهاية نكون تعرفنا على رابط وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي رابط وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي والتعرف على نتائج القبول النهائي في وزارة الدفاع وكذلك التعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول والوثائق المطلوبة بعد نتائج القبول النهائي وطرق التواصل مع وزارة الدفاع وكذلك رابط وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي داخل المملكة العربية السعودية.