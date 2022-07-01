نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تحديث “رابط منصة مدرستي برقم الهوية schools.madrasati للاستفادة من استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب منصة مدرستي، تعتبر منصة مدرستي إحدى الأنظمة المسخرة لخدمة الطلاب بشكل رئيسي وعادة بعد انتهاء من تصحيح الاختبارات يتم إعلان النتائج ورفعها على مدرستي برابطها الرسمي لإتاحة الفرص للطلاب برصد نتائجهم واستخراجها من خلال تسجيل الدخول في حسابهم المفعل برقم الهوية 1443 فقط، ويمكن للطلاب الإنتقال الى موقع نظام madrasati الالكترونية على schools.madrasati.sa .

منصتي مدرستي

وتعد وزارة التربية والتعليم الجهة التي أنشأت منصة مدرستي وهي تقدم تسهيلاً متنوعة للطلاب والمعلمين، ويسمح في نطاق خدمات منصة مدرستي التعليمية الالكترونية لأي طالب بالحصول على نتائجه بطريقة سهلة وواضحة ضمن خدمة اشعارات الشهادات التي نبحث معكم خطواتها من خلال الإجابة على جميع التساؤلات المرتبطة بآلية الدخول وكيفية استخراج نتيجة على منصة مدرستي برقم الهوية.

فيا يلي كيفية استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي أون لاين

افتح المنصة الالكترونية لمدرستي من الرابط المرفق.

اعمل على تسجيل الدخول بحساب الطالب برقم الهويه

الخطوة الأولى لعرض نتيجة الطالب :إختيار ايقونة التقويم من الايقونات المتوفرة في مدرستي من الصفحة الرئيسية.

الخطوة الثانية: نتوجه لاختيار حدث فصلي

الخطوة الثالثة، بعد اختيار حدث فصلي الانتقال الى إشعار الفترة الأولى والنقر عليها

الخطوة الرابعة: يتم النزول لأسفل الصفحة لأيقونة الملفات ويتم النقر عليها جانباً بالملف المكتوب بالصف الدراسي للطالب بصيغة pdf لغرض تحميله واستعراضه.

قم بتفقد الشهادات كاملة حتى الوصول الى الاسم المطلوب المراد الاطلاع على نتيجته.

علماً ان استخراج النتائج بهذه الطريقة لا تظهر نتيجة الطالب لوحده، بل ستكون ضمن مجموعة شهادات تستعرضها حيث تقوم بالبحث في اشعارات الفترات ضمن شهادات الفصل بأكمله الذي يوجد فيه الطالب للاطلاع على نتيجته.

رابط منصة مدرستي برقم الهوية

رابط منصة مدرستي المحدث قم بالنقر فوقه، يسمح الرابط المذكور بتسجيل الدخول في مدرستي بإدخال الهوية الوطني كاسم للمستخدم وكلمة المرور التي توفرهما المدرسة، وهي منصة خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم يمكن بدء استخدام رابطها للدخول بالرقم الهوية والوصول الى خدمة نتيجة الطالب في إطار مجموعة من أيقونات الاستعلام وفق ما نصت عليه الفقرات السابقة أعلاه.

استعلام عن نتائج من خلال تنزيل تطبيق مدرستي النتائج

اقترحت وزارة التربية والتعليم آلية بسيطة تنفذ ضمن خطوات استخراج نتائج الطلاب ببيانات نظام نور وذلك من خلال الدخول الى تطبيق المسمى ، مدرستي نتائج ، وجدير بالذكر ان طريقة الاستعلام جاءت على النحو المذكور أدناه.

ادخال اسم المستخدم ( نظام نور)+ كلمة المرور(نظام نور) في الخانات الموجودة.

تحريك المؤشر على الرقم الظاهر في الدائرة كاختبار فقط للتأكيد، ومن ثم

النقر على تسجيل الدخول

اضغط على السهم المجاور للابن المراد استخراج النتيجة له.

بعد تحديد الطالب من خلال الخطوة السابقة سيتم نقلك الى صفحة تظهر بها نسبة الطالب في جميع المواد

سوف تظهر تفاصيل الدرجات لكل مادة تم الاختبار بها بعد ان تضغط عل الايقونة تحت “إسم تفاصيل”

مع تمنياني للجميع بالتوفيق والنجاح

روابط تنزيل تطبيق مدرستي للنتائج للايفون وللاندرويد

تطبيق مدرستي النتائج هو تطبيق ذكي طورته وزارة التعليم في السعودية ويعمل التطبيق هذا على أجهزة الهواتف والمتوافق مع أنظمة أندرويد والـ ios للايفون، مخصص لاستعراض نتائج الطلاب بشكل مباشر بإتباع الخطوات التوضيحية أعلاه، وذلك للحصول على نتيجة الطالب النهائية للفصل الدراسي الحالي ويلزم وجود حساب مسجل وفعال في نظام نوم كطالب او ولي أمر، لتحميل تطبيق مدرستي للنتائج لـ Android اضغط على اللينك المرفق، بالإضافة لتنزيل هذا التطبيق وهو تطبيق مدرستي النتائج على أنظمة آي او اس من خلال الروابط المرفقة.