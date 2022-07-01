نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 ألف ريال بالتقسيط بدون كفيل بهامش ربح منافس بدون تحويل الراتب الشهري في المقال التالي
تمكنت شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة توفير أفضل تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط بدون كفيل كأحد أهم المميزات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء سواء كان المتقدم سعودي أو مقيم في المملكة كذلك نجحت الشركة في توفير التمويل الشخصي الإستهلاكي الذي يخدم جميع المتقدمين بموافقة من اللجنة الشرعية الإسلامية وذلك من خلال توفير تمويل السلع الإستهلاكية بهامش ربح منافس عن باقي الشركات التمويلية في أراضي السعودية كما أتاحت الحصول على التمويل الإستهلاكي عبر الأونلاين لكي يحصل العميل على تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة عبر شركة البيت الأهلي للتمويل.
شروط الحصول على تمويل السلع الإستهلاكية لدى شركة البيت الأهلي للتمويل
يمكن الحصول الآن على كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل الشخصي ومنها توفير الحد الأدنى للراتب الشهري المسموح بيه مع توفير مدة داخل العمل سواء كان قطاع حكومي أو خاص بالمملكة وغير ذلك من الإلتزامات والشروط الواجبة للتمويل والمعلن عنها بالشركة كما يلي:
- يشترط التمويل الشخصي عبر شركة البيت الأهلي للتمويل أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 سنه فأكثر من ذلك حتى 65 سنه.
- كذلك يجب توفير فترة مناسبة على رأس العمل لا تقل عن ستة أشهر إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص فقط لا غير.
- إيضًا يجب توفير مدة داخل العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي بالسعودية.
- يطلب التمويل الإستهلاكي المرابحة الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك بعد موافقة شركة البيت الأهلي للتمويل.
المميزات المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة
- تمويل بالتقسيط الميسر لمدة زمنية خمسة سنوات على الأكثر بموافقة شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.
- كذلك التمويل الشخصي للأفراد بهامش ربح منافس لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة العربية السعودية.
- التمويل كذلك بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة عبر البيت الأهلي للتمويل.
- تمويل شخصي فوري بدون تحويل الراتب الشهري بالشركة.
- مطابق التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.
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