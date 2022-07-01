موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور هل قبل عيد الأضحى المبارك للمستحقين استعلموا من sbis.hrsd

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور هل قبل عيد الأضحى المبارك هذا ما سنجيب عليه، حيث يقوم برنامج الضمان الاجتماعي على أساس الخدمات الالكترونية التي تقوم بتقديمها وزارة الموارد البشرية السعودية للأسر المواطنين الذين لا ليس لديهم الدخل أو الإمكانيات الكافية التي تعينهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وأيضا الأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور هل قبل عيد الأضحى المبارك

يوفر أحدث المبادرات الحكومية البرنامج الدعم من أجل تلك الأسر بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية والغذائية ومساعدتهم على مواجهة الغلاء في الأسعار، وتعمل على توفير فرص عمل لمن هم في حاجة إلى وظائف، ومن المنتظر أن تنزل دفعة الضمان الاجتماعي المطور في أول أيام الشهر الميلادي قبل عيد الأضحى المبارك.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بتحديد مجموعة من الضوابط يلزم توافرها في المتقدمين بطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال الآتي:

تحديد قيمة المبلغ المالي للمعاش للفرد والأسر عن طريق الحساب الكلي للدخل الشهري الخاص بجميع الأفراد للأسرة، وبعد ذلك يتم خصم نسبة تعادل الخمسين في المئة من الدخل الشهري.

عدم حصول المتقدم على اي دعم مُقدم من الحكومة، ما عدا الدعم المُخصص لذوي الإعاقات والحالات الخاصة.

النظر الى الدخل للأسر ومقارنته بالحد الأدنى للمعاش على أساس الحد الادنى المُستحق، والذي يُحدد للأسر 1100 ريال سعودي، وللمستقل 550 لكل فرد من الأسرة.

آلية الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

هناك مجموعة من الخطوات تقوم بها وزارة الموارد السعودية بهدف التأكد من حصول المتقدمين على ما يحتاجونه من دعم كامل لعيش حياة كريمة، ويتم ذلك من خلال: