متاح الآن 60 ألف ريال قرض آهل بدون موافقة الكفيل وبدون فوائد عبر بنك التسليف

متاح الآن الحصول على قرض آهل بدون موافقة الكفيل ولكن بشروط محددة من بنك التسليف والادخار السعودي الذي يعرف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في الوقت الراهن حيث يمتاز الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية بتوفير لهم فقط قرض آهل السعودي بدون الحاجة إلى كفيل ولكن هناك مزايا عامة عديدة للمتقدم السعودي حيث يستطيع المواطن الحصول على قرض آهل بدون رسوم إدارية بمبلغ تمويل ربما يبدأ من 18 ألف ريال حتى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتقديم الإلكتروني عليه ولكن يحتاح التقديم على منتج آهل أن يكون المتقدم عميل سعودي سابق وحاصل على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية وغير ذلك من الشروط التمويلية المطلوبة لضمان الحصول على التمويل المناسب للعملاء ويرغب العديد الحصول عليه لأن قرض آهل بدون هامش ربح إضافي بالتقسيط خمسة سنوات على الأكثر للسعوديين إيضًا متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل المملكة.

الشروط اللازمة للحصول على قرض آهل في المملكة

أتاح بنك التنمية الاجتماعية التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية بعد تطبيق والإلتزام بجميع الإجراءات والشروط اللازمة للموافقة على طلب هذا القرض من البنك كذلك من أجل الحصول على كافة المميزات المتوفرة للأفراد ومنها الحصول على قرض آهل بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 60 شهر وغيرها من المزايا ولكن بعد تحقيق الشروط الواجبة للقرض كالتالي:

يجب أن يكون جميع المتقدمين حاصلين على الجنسية السعودية ولا يزيد عمرهم عن 70 عام فقط لا غير.

كذلك يحتاج قرض منتج آهل توفير سجل ائتماني لكل العملاء السعوديين المتقدمين لطلب هذا القرض.

الدخل الشهري المسموح بيه حتى 12,500 ريال سعودي كحد أقصى عند طلب قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية.

إحضار أثبات موافقة الكفيل الغارم من جميع الفئات المتقدمة ماعدا موظفي الحكومة السعودية غير مطلوب منهم توفير موافقة الكفيل الغارم عند طلب قرض آهل لدى بنك التسليف.

أهم مميزات قرض آهل بالمملكة عبر بنك التنمية الاجتماعية

قرض منتج آهل يتراوح من 18,000 ريال حتى 60,000 ريال سعودي ويمتاز برنامج منتج آهل بأنه متفق مع الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي مع توفير إيضًا العديد من المزايا التمويلية ومنها الحصول على التمويل بدون هامش ربح بالتقسيط الشهري لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات على الأكثر وهناك العديد من المزايا التمويلية الهامة التي يقدمها منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كالتالي بالتفصيل: