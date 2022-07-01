نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور هذا الشهر يوليو 2022 استعلم عن دفعتك من sbis.hrsd برقم الهوية في المقال التالي
عاجل:- موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور هذا الشهر يوليو 2022 هذا ما نقدمه لكم، حيث مع اقتراب موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور تزداد عمليات البحث حول موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، وذلك دليل على مدى أهمية نظام الضمان الاجتماعي المطور وما يعمل على تقديمه من دعم للمواطن السعودي، وتحقيق العدالة الاجتماعية الخاصة بهذا النظام والذي له بعض الشروط من أجل الحصول على الخدمات، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
عاجل:- موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور هذا الشهر يوليو 2022
يعتبر موعد نزول الضمان الاجتماعي في الساعات القليلة المقبلة، وقد كانت تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية على جعل نظام نزول الضمان الاجتماعي المطور في أول كل شهر ميلادي، وذلك حتى يعلم المواطن موعد نزول ذلك الضمان والاستفادة منه، وهو من الأنظمة التي تعمل عن بعد.
والغرض منها هو توفير الوقت والمجهود على المواطن دون الذهاب إلى المصلحة الحكومية حيث يمكنك الانتهاء من تقديم الورق وكافة الشروط بواسطة منصات إلكترونية وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل معرفة كافة الأوراق والشروط المطلوبة من أجل التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور.
شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور
لا يمكننا أن نعلم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور دون أن نعلم شروط الاستحقاق والتي هي كالآتي:
- أن يكون الموظف حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط: المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.
- المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
- الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.
- الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.
- أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.
- أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له.
- ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمةٍ.
- أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون الموظف مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.
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