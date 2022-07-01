تحديث حساب المواطن بعد الزواج لا يكون تلقائيا

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عمر شويل - جدة تحديث حساب المواطن بعد الزواج لا يتم بشكل تلقائي من خلال البرنامج، ولكن يتوجب على المستفيدين تحديث البيانات من خلال الحساب الشخصي على البوابة الإلكترونية، كان هذا من أبرز وأحدث تصريحات برنامج حساب المواطن على أحد المستفيدين، وأكد على أن التحديث وتعديل الحالة الاجتماعية إلى متزوج في البرنامج أمر هام وضروري في خلال فترة السماح المحددة، وإلا نتج عن ذلك توقف الدعم وتجميد الحساب، ونوه إلى أن إعادة التسجيل في حساب المواطن بعد التوقف غير متاح؛ وذلك نتيجة الضوابط المقررة على الدعم.

تحديث حساب المواطن بعد الزواج

لا يزال يؤكد البرنامج على أهمية تحديث حساب المواطن عند التغيير الفعلي في البيانات، فبعد الزواج تصبح عملية التحديث واجبة، حيث تتغير الحالة الاجتماعية إلى متزوج، ويضيف المستفيد الزوجة إلى حسابه الشخصي كأحد التابعين؛ وذلك لأن أهليتها تسقط في حساب والدها بعد تغيير الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة، وفي هذه الحالة يتوجب على الزوج إضافتها في حسابه كتابع، وفقًا التعليمات التي أقرها برنامج حساب المواطن؛ وذلك لضمان استمرارية صرف الدعم، واستمرار الحالة مؤهل.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

أوضح البرنامج أن عملية تحديث حساب المواطن بعد الزواج تكمن في بعض الخطوات البسيطة عبر البوابة الإلكترونية، كما يلي:

افتح رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية. اضغط على أيقونة الدخول من الصفحة الرئيسية. اكتب بيانات المستخدم وكلمة السر. أدخل رمز الصورة الخاصة بالتحقق البشري. اضغط على تسجيل دخول حساب المواطن. اختر تفاصيل الطلب ثم انتقل إلى بيانات طلب التسجيل في حساب المواطن. من صفحة البيانات العامة قم بتحديث الحالة الاجتماعية إلى متزوج. اضغط على حفظ التغييرات.

إضافة الزوجة كتابع

بعد تحديث حساب المواطن بعد الزواج كما في الخطوات السابقة، تبقى خطوة أخيرة في غاية الأهمية، وهي إضافة الزوجة كتابع في حساب الزوج؛ وذلك لأنه كما سبق وأشرنا إلى أنه بمجرد تغيير الحالة الاجتماعية في الأحوال تصبح تابع غير مؤهل، ولا يتم احتسابها ضمن أفراد الأسرة في دعم حساب المواطن، لذلك يجب على الزوج إضافتها بعد تغيير الحالة الاجتماعية له، من خلال الذهاب إلى صفحة بيانات التابعين، ثم يضغط على إضافة تابع، ثم يضيف بيانات الزوجة، وفي النهاية تقديم الطلب من خلال النقر على المراجعة.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

توفر منصة أبشر خدمة تحديث البيانات، وتعد هذه واحدة من عشرات الخدمات التي توفرها المنصة للمواطنين والمقيمين، إذ أنه يتوجب على المستخدم دخول منصة أبشر، ثم تسجيل بيانات الحساب المفعل على المنصة، ثم يبحث في الخدمات الإلكترونية عن تحديث البيانات، ثم يغير الحالة الاجتماعية من قائمة خدمات الأحوال المدنية، ثم يضغط على حفظ التغييرات، ثم ينتقل إلى البوابة الإلكترونية ويستخدم خدمة تحديث حساب المواطن كما سبق و أوضحنا.

متى يتم التحديث

أكد البرنامج أن تحديث حساب المواطن بعد الزواج يكون في غضون 15 يوم من تاريخ تغيير الحالة الاجتماعية، ولكن إذا تجاوز المستفيد المدة توقف عنه الدعم، وتجمد الحساب، ولكن أعطى البرنامج المستفيد في هذه الحالة فرصة تقديم اعتراض، ومد له فترة الاعتراض حتى ثلاثة أشهر، ولكن مع انقضاء المدة دون تقدم ملحوظ من قبل المستخدم توقف الدعم نهائيًا، ويتحول إلى مستفيد غير مؤهل، ولا يحق له إعادة التسجيل في حساب المواطن، لأن التسجيل معلق في الفترة الحالية.