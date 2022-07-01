موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 للقطاع الحكومي والخاص في السعودية

الآن ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٣ كل من يتواجد بالمملكة العربية السعودية يريد معرفة موعد إجازة عيد الأضحى، لأن بحلول عيد الأضحى يقوم كل شخص بالذهاب إلى عائلته وتقديم الأضاحي، يأتي للسعودية كثير من الناس من شتى بقاع الأرض فقط للتواجد بها أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن إعلان موعد الإجازات لكل مناسبة بالمملكة خصوصًا بمناسبة عيد الأضحى وعيد الفطر للقطاع الخاص والحكومي، ومن خلال مقالنا اليوم سنوضح جميع التفاصيل الخاصة بموعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص والحكومي بالسعودية.

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي والخاص بالسعودية

بالرغم من تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمملكة العربية السعودية والذي يوافق عشرة ذو الحجة، إلا أن حتى الآن لم يتم تحديد بعد موعد إجازة عيد الاضحى المبارك للقطاع الخاص والحكومي بالسعودية، هذه الإجازة تكون ذات أهمية كبيرة لأي عامل بالمملكة العربية السعودية لأنها تكون مدفوعة الأجر، هذا وسيتم الإفصاح عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص والحكومي بالسعودية بعد تحديد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة، حيث ستمتد الإجازة من ثلاثة أيام حتى ستة أيام وتشتمل جميع أيام عيد الأضحى المبارك، ومن خلال الفقرة التالية سنقوم بعرض الأوقات التي من الممكن أن تكون بداية إجازة عيد الأضحى المبارك.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك ؟

من المحتمل أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص والحكومي بالسعودية كالآتي:

سيتم بدأ إجازة عيد الأضحى في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة المبارك والذي سيوافق بالسنة الميلادية اليوم الرابع من شهر يوليو القادم.

الإجازة ستكون ممتدة حتى ستة أيام، أي أنها ستنتهي في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة والذي سيوافق بالسنة الميلادية اليوم الثاني عشر من شهر يوليو.

إجازة عيد الأضحى المبارك

هذه الإجازة المباركة ليست مقتصرة فقط على العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام، بل كل من يتواجد بالمملكة العربية السعودية سيكون له الحق في تلك الإجازة، مثل المدارس والجامعات، وكثير من البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية ستحصل على إجازة عيد الأضحى، في حين أن بعض البنوك ستستمر في العمل خصوصًا مع بداية موسم الحج.