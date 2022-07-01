موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد 1443 وخطوات الاستعلام عنه بكل سهولة

بحث كبير من قبل مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد والطريقة المقرر من خلالها استلامه، فقد تم تخصيص مبلغ مالي من قبل المملكة خاص بالمتقاعدين السعوديين وكل من تخطى سن الستون عام، لتحقيق مستوى معيشي لائق بالمواطن السعودي، حيث من المقرر أن يتم صرف الراتب الخاص بكل شهر من خلال وزارة المالية السعودية وهي الجهة المحول لها صرف رواتب المتقاعدين وتمويلها، كما يتم الكشف عن الموعد المحدد لصرف الراتب من خلال المؤسسة العامة للتقاعد، ونوضح من خلال مقالنا اليوم الموعد المحدد للصرف إلى جانب الطريقة التي من خلالها يتم الاستعلام عن الراتب.

موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد

بقرار رسمي صادر من المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية، أوضحت من خلال أن صرف رواتب المتقاعدين سواء من القطاع المدني أو القطاع العسكري من المقرر له يوم الأحد الموافق بالتقويم الهجري 27/11/1443 وبالتقويم الميلادي يوافق ال26 من شهر يونيو الجاري، حيث تقوم وزارة المالية بإيداع المبلغ المستحق للمتقاعدين في الحسابات الخاصة بهم في الموعد المحدد دون تأخير حتى يتسنى للمواطنين صرفها مباشرةً.

ومن الجدير بالذكر أن معاش التقاعد يتم خصمه من راتب المواطن طيلة سنوات عمله بالوظيفة سواء مدنياً أو عسكرياً، فهو بمثابة استرجاع لأمواله المدخرة وحق أصيل لكل مواطن، وقد تم تخصيص يوم الخامس والعشرون من كل شهر موعداً لصرف رواتب المتقاعدين ما لم يتوافق مع عطلة رسمية بالبلاد.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

بعد التعرف على موعد صرف راتب التقاعد، نُذكر بأن هيئة المعاشات التقاعدية أوضحت الطريقة التي من خلالها يتم معرفة قيمة الراتب، حيث من خلال الإتصال بشبكة الإنترنت وتطبيق بعض الخطوات البسيطة يتم الحصول على المعلومات اللازمة حول الأمر، دون الحاجة إلى التوجه إلى المؤسسة وفيما يلي نتعرف على الخطوات: