لينك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443 برقم السجل المدني عبر موقع وزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت خدمة استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل 1443 من خلال الإتصال بشبكة الإنترنت، حيث تحرص الوزارة بأمر من الديوان الملكي السعودي ونحن إشراف عام منه، بتقديم عدد من المساعدات العينية والمالية للفئات الأكثر احتايدياً بالمجتمع السعودي ضمن تحقيق أهداف المملكة حول رؤية 2030 وهي ضمان حياة كريمة دون احتياج لكل مواطن سعودي، وفي إطار ذلك وضعت شروط خاص باستحقاق المساعدات حرصاً منها على دعم الجهات الأشد احتياجاً فقط وضمان وصولها إلى الأشخاص المستهدفين، ومن خلال السطور التالية نوضح بشكل تفصيلي الخطوات الواجب تطبيقها لإتمام عملية الاستعلام الإلكتروني بنجاح والحصول على المعلومات المطلوبة.

استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل 1443

المساعدة المقطوعة مساعدة مالية مقدمة للأفراد أصحاب الدخول الضعيفة من فئات الشعب السعودي، حيث يتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وهي خاصة بالأفراد أصحاب المعاشات أو مازلوا بالعمل ولكن دخلهم لا يغطي تكاليف الحياة المعيشية الأساسية لذا يتم صرف لهم دعم مالي شهري، لذا حرصت حكومة المملكة على دعم تلك الفئات في حال تم استيفائهم للشروط الموضوعة مسبقاً حيث قد يصل الدعم المالي المقدم إلى ثلاثون ألف ريال سعودي، وفيما يلي نوضح الخطوات الواجب إتباعها للاستعلام عن أحقية الشخص من المساعدة المقطوعة من عدمه.

خطوات الاستعلام عن استحقاق المساعدة المقطوعة

الذهاب مباشرة إلى الموقع التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت.

الإنتقال من الواجهة الرئيسية إلى القسم الخاص بخدمات الوزارة.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة استعلم عن المساعدة المقطوعة.

على المواطن تدوين رقم السجل المدني أو رقم الضمان الخاص به في المكان المخصص له.

تسجيل كود التحقق المرئي لاستكمال الاستعلام.

الضغط على أيقونة عرض.

تظهر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بصاحب الطلب.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

تم تحديد الفئات المستحقة للدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية لضمان وصول الضمان الاجتماعي بكافة صوره وأشكاله لمستحقيه من أبناء الشعب السعودي ومنهم الأفراد الغير قادرين عن العمل لسبب صحي، أو الأرامل والمطلقات ولديها أطفال، الأطفال الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، الزوجة المهجورة نتيجة فقدان زوجها أو غيابه الدائم، أصحاب كارت التنقل على أن يكون من الأيتام، أسرة لديها شخص مدمن