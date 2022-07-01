وزارة الموارد البشرية توضح موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو 1443والشروط المطلوبة

وفقاً لآخر مستجدات تم الكشف عنها من قبل وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور الخاص بشهر ذي الحجة لعام 1443، حيث قامت الوزارة بإجراء عدد من التحديثات الخاصة بالضمان لتسهيل وصول الدعم المالي اللازم للمواطنين، حيث تحرص المملكة متمثلة في مؤسساتها الرسمية على مساعدة المواطنين في العيش بحياة كريمة، والعمل على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والمعيشي للأفراد، وقد أشارت في وقت سابق عن آخر موعد يتم خلاله التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي وهو ال30 من شهر أكتوبر من العام الجاري بالتقويم الميلادي والموافق بالتقويم الهجري 5 ربيع ثاني 1444هـ.

خطوات الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية بالسعودية أن استعلام مستحقات شهر ذي الحجة 1443 الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور تتم بشكل إلكتروني، حيث كل من قام بالتسجيل في النظام يمكنه الاستعلام عن النتائج الخاصة به، والتي تتم بتطبيق ما يلي من خطوات بشكل صحيح:

على المواطن الولوج المنصة الرسمية الضمان الاجتماعي المطور عبر الاتصال بشبكة الإنترنت

يتم إدخال كل البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم الجوال بوزارة الموارد البشرية توضح موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو 1443والشروط المطلوبة مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.

تسجيل رقم التحقق في مكانه بشكل صحيح ثم النقر على تأكيد طلب الاستعلام.

فوراً تظهر كافة البيانات الخاصة بالطلب المقدم.

خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

بعد التحديثات الأخيرة التي تمت على النظام، يرغب عدد من الأفراد بالفئات المستحقة للدعم المالي في التسجيل للحصول على المنحة المقدمة من المملكة، وفيما يلي الخطوات الخاصة بالتسجيل:

الدخول من خلال الإتصال بشبكة الإنترنت إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور.

النقر على الأيقونة الخاصة بمستخدم جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة لتفعيل الحساب من رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية ومحل الإقامة وعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري وغيرها من البيانات الشخصية مع إرفاق مستندات تثبت صحتها.