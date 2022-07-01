نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة في السعودية بأسعار تبدأ من 4000 ريال في المقال التالي

تم الإعلان عن سيارات تويوتا وكيا مستعملة للبيع داخل أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية والتي تبدأ من 4000 ريال سعودي وبمواصفات وكماليات عالية الجودة والتي تناسب العديد من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن سيارات بحالة جيدة وفي نفس الوقت بأسعار مخفضة. للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2008 مستعملة للبيع في مدينة عرعر: عداد الممشى للسيارة تويوتا كامري 235000 كيلو متر.

بلغ سعر السيارة تويوتا كامري مستعملة في الأسواق السعودية 9000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري إصدار كامري وتأتي بناقل حركة مانيوال.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري أبيض.

السيارة بها إستمارة فحص جديدة مع ضمان من البائع بتحمل قيمة الفحص إذا ظهر أي عيب بالسيارة.

السيارة بها نظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

السيارة بها نظام الركن الذكي وحساسات أمامية وحساسات خلفية ومثبت سرعة وإنذار.

السيارة بها نظام صوت متكامل ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية وريموت كنترول ومكيف.

يمكن التواصل مع البائع عن طريق الواتس أب على الرقم 00966592113435. للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2017 مستعملة للبيع في مدينة الرياض: السيارة من طراز أوتوماتيك إكس إل أي 1.6 ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة تويوتا كورولا 140000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي رمادي.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 8000 ريال سعودي وهو سعر مناسب جدا وأقل من السعر الأدنى من هذه الفئة.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بمكيف وباور وريموت كنترول وجنوط وراديو كاسيت.

السيارة بها نوافذ كهربائية أمامية ونوافذ كهربائية خلفية ومشغل دي في دي.

للحصول على السيارة تويوتا كورولا يرجى التواصل مع البائع على رقم 00966590759815. للبيع سيارة كيا ريو موديل 2010 مستعملة للبيع في مدينة عرعر: عداد المسافات المقطوعة للسيارة كيا ريو 300000 كيلو متر.

السيارة كيا ريو تأتي بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة كيا ريو متوفرة بلون خارجي فضي.

سعر بيع السيارة كيا ريو مستعملة 4000 ريال سعودي.

السيارة خالية من أي خدوش وحوادث وبها مكيف ومرايات ضم إغلاق ونوافذ كهربائية خلفية.

السيارة بها بلوتوث ومشغل إسطوانات وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وكشافات ضباب.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ووسائد هوائية جانبية وحساسات. متوفر للبيع سيارة كيا سبورتاج موديل 2018 مستعملة للبيع في مدينة القصيم. السيارة كيا سبورتاج تأتي بطراز أوتوماتيك Base AWD2.0l.

السيارة كيا سبورتاج مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سبورتاج ديزل.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة كيا سبورتاج 18000 كيلو متر.

سعر بيع السيارة كيا سبورتاج مستعملة 18000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة في السعودية بأسعار تبدأ من 4000 ريال - ثقفني

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